Buscan a un camionero que provocó un vuelco en la Ruta 3

El pasado jueves 5 de junio, alrededor de las 10:15 de la mañana, se produjo un accidente en el kilómetro 562 de la Ruta Nacional N° 3 cuando una camioneta Peugeot Partner que se dirigía a Tres Arroyos volcó al intentar esquivar un camión que habría realizado una maniobra peligrosa de sobrepaso. A pesar de la violencia del episodio, sus ocupantes resultaron ilesos. Pero ahora buscan testigos para identificar al camión involucrado, que continuó su marcha sin detenerse.

Natalia Maglioquini, quien conducía el vehículo siniestrado, relató que el accidente se produjo por una acción temeraria del camionero: “La ruta no estaba en mal estado, fue un camión que se largó a pasar a una caravana de camiones y autos, y se me vino de frente, no me quedó otra que tirarme a la banquina; entre el pasto mojado y el peso de la carga no pude estabilizar la camioneta y nos caímos”. Afortunadamente, tanto ella como sus acompañantes salieron ilesos gracias al uso del cinturón de seguridad.

Tras el vuelco, Maglioquini hizo un llamado público para dar con el conductor del camión, que transitaba en sentido Tres Arroyos - Bahía Blanca. Solicitó a cualquier persona que haya visto el hecho o cuente con información de la patente del camión o la empresa a la que pertenece, que se comunique al número 2932512492. Su objetivo es evitar que este tipo de maniobras imprudentes sigan poniendo en riesgo la vida de otros conductores.

“Nosotros la contamos, salimos totalmente ilesos porque íbamos con cinturón y Dios nos protegió, pero podría haber habido un árbol u otro vehículo involucrado. Este hombre fue un imprudente y sigue laburando como si nada”, concluyó la mujer, visiblemente conmovida por lo ocurrido. La denuncia pública, menciona El Rosaleño, apunta a generar conciencia y evitar que la irresponsabilidad en las rutas siga dejando secuelas.