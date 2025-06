La columna de la Ubfal: el partido de la Selección en Chile arrasó con el rating

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó todas las novedades del mundo de la farándula nacional, dentro de su habitual columna del programa "Hora Pico".

"Al partido de la Selección Argentina le fue tan bien por Telefé y con 22.4 que quintuplicó a El Trece, pese a que en paralelo se vio en cable. Tanto la previa como el post partido también han medido muy alto, siendo todo ese combo claramente lo más visto del jueves. Hizo bajar al resto de las propuestas, más allá de que el horario del cotejo en Chile era muy tarde, allá por las 22".

#Rating 📊

Lidera Argentina 🇦🇷 vs Chile 🇨🇱 en Telefe con picos de 24.2 puntos de rating pic.twitter.com/L9zzWugXIq — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) June 6, 2025

"El domingo en la mesa de Juana Viale, Nico Vázquez estará junto a Daiana Fernández quien es su compañera en el teatro de la obra Rocky. También va a estar Valentín Yan, el hijo de Romina y nieto de Gustavo Yankelevich que corre en automovilismo. También el próximo domingo a las 13:45 estarán el periodista Mario Masaccessi y Manu Lozano líder de la Fundación Sí".

🗣️NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ SE PREPARAN PARA "ROCKY": "LO MÁS FUERTE QUE TIENE ES LA HISTORIA DE AMOR"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/3zR9SWK0Fa — América TV (@AmericaTV) June 5, 2025

"Mauro Icardi denunció desamparo de sus hijas, mientras Wanda Nara se encontraba de viaje. El recurso no es cierto y las abogadas aprovechan la situación. La escuela envió un comunicado preguntando quién tenía la guarda de las nenas. No estoy del lado de nadie, pero no hace falta este circo. No deja que las chicas que vayan a terapia y él tampoco va. Está muy despechado".

💥 ESCÁNDALO EN EL COLEGIO DE LAS HIJAS DE WANDA E ICARDI



💥 ESCÁNDALO EN EL COLEGIO DE LAS HIJAS DE WANDA E ICARDI



Lara Piro, la abogada del futbolista.



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/zWctoynirJ — América TV (@AmericaTV) June 5, 2025



Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar a www.laubfal.com.