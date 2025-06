Scaloni puso en duda presencia de Messi ante Chile: "No lo tenemos decidido"

En la antesala del partido contra Chie, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que abordó varios temas clave sobre la actualidad del seleccionado argentino. Uno de los puntos más relevantes fue la situación de Lionel Messi, cuya presencia como titular aún no está confirmada. "Estuve hablando con él, seguimos en contacto en este tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico", explicó el entrenador, quien añadió que "viene de un buen partido el sábado pasado" y que "en principio está para jugar", aunque la decisión final se tomará luego de evaluarlo.

El DT también remarcó las complicaciones para definir el equipo titular, debido a la gran cantidad de bajas que afectan principalmente al mediocampo, entre lesionados y suspendidos. "Van a haber muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. No tengo confirmado el once porque dependerá del entrenamiento, pero daremos la oportunidad de jugar a chicos que no han tenido muchos minutos. Es el momento para hacerlo", comentó Scaloni, quien planea probar algunas alternativas en un contexto más flexible.

Una de las dudas más importantes en la ofensiva gira en torno a la inclusión de Nico Paz o Thiago Almada, jóvenes talentos que buscan afianzarse en el esquema del equipo. Aunque no brindó certezas, Scaloni dejó entrever que se trata de una oportunidad ideal para darles rodaje y observar su rendimiento en una competencia exigente como las Eliminatorias.

Finalmente, el técnico de la Selección subrayó que, aunque el resultado del partido es siempre relevante, en esta ocasión su principal objetivo es que los jugadores puedan integrarse bien al grupo y sumar experiencia de cara al futuro. “El resultado siempre es importante, pero hoy creemos que no es fundamental. Buscaremos que los jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la Selección”, concluyó Scaloni.

Con información de TyC