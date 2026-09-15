Condenan a "La Pili" por extorsionar a hombres con fotos íntimas

Carina Pilar Gottau, conocida como “La Pili”, fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión por extorsionar a dos hombres a quienes amenazaba con difundir fotografías íntimas si no le entregaban dinero.

La sentencia fue dictada por el Tribunal en lo Criminal N°2 de Bahía Blanca mediante un juicio abreviado. La mujer fue considerada penalmente responsable por dos hechos de extorsión investigados por la UFIJ N°20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía.

El primer caso ocurrió el 22 de diciembre de 2025. De acuerdo con la investigación, Gottau comenzó a conversar con un hombre a través de Facebook y luego continuó el contacto mediante WhatsApp, donde intercambiaron fotografías de contenido íntimo.

Una vez que obtuvo las imágenes, comenzó a amenazarlo con publicarlas y consiguió que realizara distintas transferencias por un total de $255.500.

El segundo episodio se produjo el 2 de mayo de este año y tuvo características similares. La mujer entabló una conversación con otra víctima, intercambió material íntimo y posteriormente comenzó a exigirle dinero bajo la amenaza de hacer públicas las imágenes. En ese caso, el hombre transfirió $59.000.

La investigación había tomado estado público a comienzos de junio, cuando Gottau fue detenida en su domicilio de calle Balboa. En aquel momento, La Brújula 24 accedió al expediente y reveló detalles de la modalidad que, según la acusación, utilizaba para presionar a sus víctimas.

Entre las pruebas incorporadas aparecieron capturas de pantalla, comprobantes de transferencias y registros de comunicaciones. En uno de los mensajes atribuidos a la acusada se advertía a una de las víctimas que “toda Bahía Blanca va a saber que sos un cochino” si no entregaba el dinero reclamado.

Según surgió del expediente, las amenazas no se detenían después de los primeros pagos. En uno de los casos también se mencionaba el lugar de trabajo del denunciante y la posibilidad de exponerlo públicamente tanto en redes sociales como en su domicilio.

Cuando fue indagada en junio, Gottau negó haber tenido intención de extorsionar a los hombres. Reconoció que había hablado de “escrachar” a una de las víctimas, pero sostuvo que no sabía que esa conducta podía constituir un delito y afirmó que el dinero recibido correspondía a préstamos.

Esa explicación fue descartada por el juez Eugenio Casas. En el fallo, el magistrado consideró que los mensajes, los horarios de las conversaciones y las fechas y montos de las transferencias coincidían con el relato de las víctimas y permitían acreditar las extorsiones.

De esta manera, tres meses después de su detención, la causa llegó a una condena de 5 años y 6 meses de prisión por los dos hechos investigados.