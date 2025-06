Bisignano provocador: "El que compra en reventa conoce los riesgos"

El empresario porteño Julián Bisignano, señalado como presunto proveedor de entradas para el partido Argentina-Brasil a través de la influencer Frany Pérez —quien está denunciada por múltiples estafas—, también declaró ante la fiscalía que investiga el caso y presentó un contundente descargo. En su testimonio, aseguró que no conoce a las víctimas, que nunca interactuó con ellas y que jamás les ofreció entradas de manera directa. “Conforme se desprende de todas las denuncias y sus ratificaciones obrantes en la causa, las víctimas, a quienes no conozco, no les he ofrecido ninguna entrada. Le compraron entradas a Francisca Pérez, abonando el 50% del precio por ella publicado en la web”, afirmó.

El empresario explicó que, según las denuncias, las personas afectadas quedaron a la espera de que Pérez les informara la fecha y lugar de entrega de las entradas, momento en el cual debían pagar el 50% restante. Sin embargo, según sostuvo, fue la propia Frany quien “decidió no concretar esa entrega de entradas” y tampoco cobró la otra mitad del pago, ya que el 23 de marzo publicó en su web que había sido “engañada”. “Desconozco los motivos que la llevaron a frustrar esa operación de venta que ya había comenzado a ejecutar, pero lo cierto es que yo he sido totalmente ajeno a dicha maniobra”, agregó.

Bisignano detalló que accedió a adelantarle 150 entradas populares a Francisca durante marzo, pese a que ella no había pagado la totalidad del precio vigente en el mercado. Según su versión, esas entradas fueron entregadas por Matías Plaza, a quien conoce del club Boca Juniors, directamente en la puerta del domicilio de Pérez en Palermo. “Curiosamente, Francesca no da detalles al respecto”, apuntó, y afirmó haber adjuntado una fotografía del vehículo de Plaza frente al domicilio en cuestión, como prueba de esa entrega. También indicó que Francisca y su hermana vendieron varias entradas y transfirieron parte del dinero recaudado a cuentas o billeteras virtuales a su nombre, mientras que el resto de los pagos fue a parar a la esposa de Plaza y a otros terceros, por pedido del propio Plaza.

Según Bisignano, la influencer desapareció tras haber prometido a sus compradores mantener un precio que luego no pudo sostener. “La realidad es que Francisca desapareció luego de hacer la falsa denuncia en redes y luego en la propia Justicia”, sostuvo. Además, presentó como prueba un mensaje de Giuliana, una compradora, que decía: “Yo le hablé todos los días desde el miércoles y jamás me respondió y ya me pareció raro. Pero confié igual por vos, obviamente, porque te conozco”. También mencionó una conversación en WhatsApp entre Pérez y la escribana María Florencia Capilla de Viale, donde constaría el envío digital de las entradas. Según su versión, las entradas existían, estaban listas para ser entregadas y solo faltaba que se abonaran los saldos pendientes.

Finalmente, Bisignano cuestionó la intervención del sistema judicial en un conflicto que, a su juicio, nace de la decisión de los compradores de operar por fuera del canal oficial. “Francisca y la gente que a ella le compró entradas tomaron la decisión consciente de adquirir entradas por fuera de la web oficial de AFA. ¿Puede brindárseles protección estatal o, más precisamente, del sistema penal?”, planteó. Y cerró su descargo con una reflexión legal: “Quien compra en virtud de reventa conoce los riesgos, acepta la oferta y admite el detrimento de su patrimonio. No habría un interés que amerite tutela inmediata, ya que el ciudadano conocía los riesgos de la compra, siendo el Estado foráneo a una intervención penal”.