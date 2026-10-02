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Instituto goleó a Independiente e hizo estallar Avellaneda
Meza se fue expulsado en el Rojo y condicionó el desarrollo del encuentro. A los ojos de los candidatos a presidente, el equipo de Viera cayó ante el puntero de la Zona A y sigue fuera de la zona de copas.
La jornada número 11 del Torneo Clausura comenzó con una goleada por 4-1 de Instituto de Córdoba sobre Independiente como visitante. La Gloria demoró solamente 16 minutos en abrir el marcador de la mano de Jeremías Lázaro, pese a que prácticamente al instante Maximiliano Meza emparejó las acciones para el Rojo. No obstante, el punto de inflexión llegaría en el epílogo de la primera parte, cuando el goleador del elenco local fue expulsado por doble tarjeta amarilla y debió abandonar la cancha.
El complemento trajo consigo un vendaval ofensivo del visitante que, con el paso de los minutos, encaminó una victoria que le permite seguir en lo más alto de la Zona A. Hernán de la Fuente convirtió el 2-1 parcial, mientras que un golazo de Matías Gallardo extendió la diferencia a dos goles. Por último, Alex Luna -con pedido de perdón incluido- definió con suficiencia ante la intempestiva salida de Rodrigo Rey y sentenció el resultado definitivo en el Libertadores de América, que reprobó la actuación del equipo y, a su vez, cantó en contra de la actual dirigencia.
Fuente: TyC
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