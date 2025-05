9 de Julio venció a Alem en el arranque de la sexta fecha de Primera

La sexta fecha del torneo de Primera División del básquetbol bahiense comenzó esta noche con victoria de 9 de Julio sobre Alem con marcador de 67-62.

Los goleadores del partido fueron Goleadores Ruesga con 17 puntos para los vencedores y Wilkerson con 15 anotaciones para los derrotados.

La jornada continuará este jueves con el grueso de la programación, también desde las 21, con los siguientes encuentros:

Bahiense del Norte vs. Estudiantes

Villa Mitre vs. Pacífico

Estrella vs. Napostá

Pueyrredón vs. San Lorenzo

Además, desde las 21.30, Liniers y Olimpo se enfrentarán en el gimnasio de Estudiantes.