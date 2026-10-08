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Estrella ganó y se mantiene firme arriba: todos los resultados de la Liga Oro

El líder superó a Liniers por 85 a 80 y llegó a los 25 puntos. Napostá y Bahiense del Norte también ganaron y continúan como escoltas.

| 🕒 2 mins. de lectura.

La Liga Bahiense de Básquetbol Oro completó este jueves la octava fecha del segundo tramo, con triunfo del líder Estrella, que derrotó a Liniers por 85 a 80 y sostuvo su ventaja en lo más alto de las posiciones.

El conjunto de calle Holdich alcanzó así los 25 puntos, dos por encima de Napostá y Bahiense del Norte, que también consiguieron victorias.

Napostá se impuso con claridad como visitante ante Olimpo por 94 a 70, mientras que Bahiense derrotó en el Manu Ginóbili a Pueyrredón por 82 a 62.

Otro de los resultados destacados fue la victoria de Villa Mitre, que superó a Independiente por 106 a 78 y alcanzó a Pueyrredón con 21,5 unidades.

Por su parte, Pacífico venció como visitante a Barrio Hospital por 112 a 101 y llegó a los 21 puntos, la misma cantidad que Liniers.

La fecha había comenzado con el triunfo de Alem sobre Estudiantes por 96 a 77.

Posiciones

Pos.EquipoPuntos
Estrella25
Napostá23
Bahiense del Norte23
Pueyrredón21,5
Villa Mitre21,5
Liniers21
Pacífico21
Alem18,5
Estudiantes18,5
10°Olimpo17,5
11°Independiente16,5
12°Barrio Hospital16
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