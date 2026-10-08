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Estrella ganó y se mantiene firme arriba: todos los resultados de la Liga Oro
El líder superó a Liniers por 85 a 80 y llegó a los 25 puntos. Napostá y Bahiense del Norte también ganaron y continúan como escoltas.
La Liga Bahiense de Básquetbol Oro completó este jueves la octava fecha del segundo tramo, con triunfo del líder Estrella, que derrotó a Liniers por 85 a 80 y sostuvo su ventaja en lo más alto de las posiciones.
El conjunto de calle Holdich alcanzó así los 25 puntos, dos por encima de Napostá y Bahiense del Norte, que también consiguieron victorias.
Napostá se impuso con claridad como visitante ante Olimpo por 94 a 70, mientras que Bahiense derrotó en el Manu Ginóbili a Pueyrredón por 82 a 62.
Otro de los resultados destacados fue la victoria de Villa Mitre, que superó a Independiente por 106 a 78 y alcanzó a Pueyrredón con 21,5 unidades.
Por su parte, Pacífico venció como visitante a Barrio Hospital por 112 a 101 y llegó a los 21 puntos, la misma cantidad que Liniers.
La fecha había comenzado con el triunfo de Alem sobre Estudiantes por 96 a 77.
Posiciones
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1°
|Estrella
|25
|2°
|Napostá
|23
|2°
|Bahiense del Norte
|23
|4°
|Pueyrredón
|21,5
|4°
|Villa Mitre
|21,5
|6°
|Liniers
|21
|6°
|Pacífico
|21
|8°
|Alem
|18,5
|8°
|Estudiantes
|18,5
|10°
|Olimpo
|17,5
|11°
|Independiente
|16,5
|12°
|Barrio Hospital
|16
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