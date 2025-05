Buenas sensaciones para la primera experiencia de Colapinto en Mónaco

Franco Colapinto buscará mejorar en Mónaco lo realizado la semana pasada en donde terminó en el 16° puesto en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

El piloto pilarense dio sus primeros giros en el circuito callejero del Principado a bordo de su A525 con gomas duras.

Back in the A525 for FP1 🇲🇨 pic.twitter.com/6D38SyofR7