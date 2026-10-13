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Buscan a una mujer de 59 años que se ausentó de su casa desde el domingo
Se radicó hace poco tiempo en Bahía y conoce muy poco la ciudad.
La Policía inició este martes un protocolo de búsqueda para localizar a Mariela Ermelinda Rodríguez, de 59 años, quien se retiró de su domicilio el pasado domingo 11 de octubre y desde entonces no regresó.
La pareja de Mariela informó que ella salió de la vivienda que ambos comparten en el sector de 2DA Chile al 2300 sin indicar hacia dónde se dirigía.
Según explicó el hombre a La Brújula 24, la pareja se radicó hace poco tiempo en Bahía Blanca proveniente de Paraná, Entre Ríos, por lo que Mariela no conoce la ciudad.
Además, manifestó que la mujer atraviesa problemas de salud y señaló que la familia desconoce qué pudo haber motivado su salida del domicilio.
Al momento de ausentarse vestía pantalón negro, campera negra, chaleco y zapatillas New Balance.
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