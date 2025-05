Omar De Felippe hace historia en la Libertadores con Central Córdoba

Central Córdoba (SdE) triunfó 2-1 en su visita a Deportivo Táchira y quedó a las puertas de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, victoria con goles de Jonathan Galván y Gastón Verón ante un un dueño de casa que logró el empate parcial gracias a la definición de Bryan Castillo y tuvo las expulsiones de Edicson Tamiche y Carlos Sosa.

El Ferroviario de Omar De Felippe escribe una nueva página llena de gloria en sus libros de historia al imponerse en su segundo juego fuera de casa en el plano continental y darse el lujo de ingresar en la cima del grupo a la última jornada de competencia, a la espera de lo que ocurra entre Flamengo y Liga de Quito.

La historia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo inició de gran manera para el elenco de Santiago del Estero, que por una avivada forzó una desesperada reacción de su adversario que resultó en la expulsión de Tamiche a los 10 minutos de juego. Una superioridad numérica que a los 20' transformó en la ventaja inicial producto del cabezazo de Jonathan Galván.

El dominio no se extinguió con la apertura del marcador y el Ferroviario buscó incansablemente aumentar esa diferencia tanto en los minutos que restaban en la etapa inicial como en el complemento. Una de las máximas del fútbol indican que los goles que no uno no convierte en el arco contrario los recibe en el propio y eso mismo sucedió en Venezuela ya que Castillo ingresó al área y definió sobre Aguerre para lograr la sorpresiva igualdad a los 30 minutos del segundo tiempo.

Afortunadamente para la visita, la alegría poco duró para el Aurinegro ya que Central Córdoba desde el saque desde el medio volvió a ponerse en la delantera, gracias al gol de Verón; una reacción en el momento justo y que sirvió para dejar atrás los minutos previos donde sufrió a raíz de su ineficacia ofensiva.

El dueño de casa buscó nivelar nuevamente la historia pero no solo no lo consiguió sino que sufrió la expulsión de Sosa en el tiempo de descuento por una dura patada sobre Abascia, lo cual resultó en una infructuosa búsqueda con nueve jugadores por un empate que no llegaría.

Fuente: TyC Sports