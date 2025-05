El mensaje de Colapinto antes de volver a la Fórmula 1: "Me siento listo y bien preparado"

Se terminó la espera para Franco Colapinto. Después de aquella irrupción en el final del calendario 2024 de la Fórmula 1 con Williams, su vida cambió. Fueron varios los equipos coquetearon con quedarse con sus servicios, pero finalmente fue Flavio Briatore el que se hizo con el piloto argentino que causó furor en el paddock.

Tras las primeras seis carreras de esta temporada, Alpine decidió bajar de la butaca a Jack Doohan en medio de una crisis interna, con la salida del ahora ex jefe Oliver Oakes, y en su lugar ingresará Colapinto, que tendrá su estreno el próximo fin de semana en lo que será el Gran Premio de Emilia Romaña, en el circuito de Imola. De cara a su reaparición en la F1, el oriundo de Pilar dejó un mensaje sobre cómo espera volver a las pistas en la Máxima.

“Estoy muy emocionado por vivir una semana de carreras por primera vez desde diciembre. Estoy muy agradecido por ello y ahora necesito coger ritmo y demostrar lo que puedo hacer con el coche. Italia tiene un significado especial para mí por varias razones. Debuté en la Fórmula 1 el año pasado en Monza y ahora haré mi primera salida con Alpine en Imola”, dijo Franco en la primera parte de su análisis que difundió la escudería en un comunicado.

“También tengo muy buenos recuerdos de mi primera victoria en la Fórmula Renault en Italia, en Monza en 2020, seguida de mis primeros éxitos en la Fórmula 3 y la Fórmula 2, en 2022 y 2024 en Imola. Imola es un circuito que me gusta mucho. Es un lugar legendario, con curvas soberbias que estoy deseando descubrir al volante de un F1. Trabajaré duro con el equipo para intentar ponerme al día rápidamente y apoyar las ambiciones del equipo este fin de semana. Estos primeros meses con todo el equipo de Enstone han sido excelentes, entre conducir el coche 2023 y pasar tiempo en el simulador, así que claramente me siento listo y bien preparado”, concluyó el argentino, que se encuentra en la fábrica del equipo en Enstone, localidad del Reino Unido.

