Chantajista de Puán: "La versión de la imputada no es creíble"

El fiscal Rodolfo De Lucía brindó detalles esta mañana en el programa Bahía Hoy, que se emite por La Brújula 24, sobre el caso de Stella Maris Distel, la mujer de 65 años que fue detenida en Puán, acusada de extorsionar a un hombre con la amenaza de difundir imágenes íntimas.

Según explicó el fiscal, la investigación determinó que los hechos ocurrieron entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024. Durante ese período, la acusada habría recibido transferencias bancarias por un total de 3,5 millones de pesos. La propia Distel, en tanto, asegura que ese dinero correspondía al pago por servicios que ofrecía como masajista.

“Ella sigue detenida. De hecho, ya habíamos allanado su domicilio hace algunos meses para verificar la denuncia de la víctima. Secuestramos algunos dispositivos, entre ellos su celular. El análisis de ese equipo fue clave para cerrar la investigación y solicitar la detención”, señaló De Lucía.

Consultado sobre una posible prisión domiciliaria, el fiscal indicó que hasta el momento no hubo planteos formales por parte de la defensa. “Las cuestiones de salud deben demostrar que el cuadro no puede ser tratado en un contexto de detención. En este caso no veo razones que justifiquen un beneficio extraordinario. Mientras la situación pueda tratarse con medicación, no se justifica otra medida”, afirmó.

Respecto a la prueba reunida, el fiscal consideró que hay evidencia concreta que sustenta la acusación: “La historia que plantea el denunciante es verosímil. Está respaldada por transferencias bancarias y mensajes amenazantes encontrados en el teléfono de la imputada”.

No obstante, aclaró que aún restan verificar algunos puntos planteados por Distel, quien sostiene que la relación con el denunciante estaba vinculada a servicios de masajes y que incluso cuenta con testigos que podrían confirmarlo. “Debemos evacuar esas dudas. La acusada ofreció documentación sobre la frecuencia de los encuentros y personas que supuestamente conocían el contexto”, explicó.

Finalmente, De Lucía hizo referencia a posibles vínculos con otros casos: “Tenemos algunos indicios vagos, pero sin denuncias concretas. Hay mensajes que podrían sugerir relaciones variadas, aunque no podemos afirmar que haya otras extorsiones. Por ahora, no surgió nada que nos lleve a contactar a otras personas para tomarles declaración”.