Chantajista detenida en Puán: "Los pagos eran por los masajes"

La masajista Stella Maris Distel (65) declaró ante el fiscal Rodolfo De Lucia luego de quedar detenida acusada de extorsión contra un hombre en Puán y aseguró que las altas sumas que recibía del denunciante eran por el pago de sus servicios.

"Nunca estafé a nadie. Los pagos están allí, fueron todos por Mercado Pago, pero todo eso fueron pagos por sesiones de masajes. Lo que pasa es que él venía varias veces por semana y no tenía la plata y cuando cobraba me pagaba todo junto", afirmó al ser indagada por el fiscal.

De acuerdo con la investigación, la extorsión denunciada ocurrió entre noviembre de 2022 y noviembre de 2024, con pagos constantes. En total, recibió 3,5 millones de pesos en ese lapso con depósitos constantes.

La mujer admitió que tenía imágenes de las partes íntimas del denunciante, pero dijo que lo hizo porque él la acosaba desde hace mucho tiempo. "Sí yo las hice, porque él durante dos años me acosó sexualmente, las hice porque él me acosa por medio de masturbaciones que se hacía en su casa o en su trabajo. Se filmaba y me lo mandaba", señaló.

"Él dejaba a su esposa en su lugar de trabajo y se iba rápido para mi casa. En reiteradas veces le pedí que me dejara en paz y que no me molestara con estas obscenidades, le dije que hablaría con su esposa, cosa que hice. Su esposa me dijo que lo había echado varias veces de su hogar y que no era novedad para ella lo que estaba haciendo conmigo. Llegó el punto de que lo escraché en las redes, pero nunca le pedí dinero", dijo Distel, quien además "aclaró" que en el pueblo ella es mejor conocida como "Perla, la masajista".

Sobre por qué las sumas eran tan altas, como por ejemplo una transferencia por 450 mil pesos, la mujer afirmó que fue porque ella le prestó su cuenta bancaria: "Es un favor que yo le hice para que él depositara y yo después retirarlo porque él necesitaba el efectivo. Lo retiré por cajero automático, esa plata después él se la daba a otra 'amiga', no quiero ser grosera, pero él andaba con una mujer casada".

Distel también realizó su explicación de los electrodomésticos y el teléfono que recibió del denunciante. Sobre el celular dijo que él le prestó su tarjeta de crédito y ella pagaba las cuotas, mientras que el smartwath "fue un regalo por mi cumpleaños". "Él era bueno conmigo porque lo atendía fuera de horario", agregó.

Sobre la balanza electrónica aseguró que fue un pago, porque le rompió una que ella tenía. "Yo le pregunté cuánto pesaba, porque la camilla aguanta hasta ciertos kilos. Le puse la balanza y explotó el reloj digital, entonces le dije que el que rompe paga, por eso me dio una balanza digital", detalló.

Distel le sumó más detalles a su declaración y afirmó que el denunciante está tomando acciones contra ella porque está relacionado con su expareja, quien la dejó para irse con otro hombre.

"Yo sabía que mi expareja me había dejado para vivir con su expatrón, pero ahora creo que en realidad salía con mi expaciente. Él usaba Telegram y lo tenía escondido para que la mujer no lo encontrara", dijo.