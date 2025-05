Mauro Laspada, con el corazón en Olimpo desde Salta: "El momento del club me da tristeza"

Radicado en Salta desde 2019, Mauro Laspada —ex defensor y símbolo de Olimpo— transita una etapa de vida distinta, enfocada en su familia y en el desarrollo de jóvenes futbolistas a través de una academia propia. “Después de la pandemia armamos una academia pensando en chicos que no tenían lugar en los clubes, que por ahí no jugaban tan bien... pero nos sorprendimos: vinieron muchos que sí jugaban muy bien”, contó en un mano a mano con LA BRÚJULA 24.

Al ser consultado sobre el presente del club de sus amores, no ocultó su pesar: “Me da tristeza. Veo todos los partidos y el momento me genera tristeza. Hay un montón de responsables, pero más allá de eso, ver en qué categoría está Olimpo y la calidad de gente que llevan a trabajar te da tristeza. En el caso de Gastón Lotito, está muy bien echado. Le faltó el respeto a los hinchas del club, al club que te paga el sueldo, que te abrió las puertas siendo un desconocido, y que además nunca salió a decir nada de los problemas que había”.

Cabe señalar que Olimpo anunció en las últimas horas al pampeano Mauricio Giganti como el nuevo DT.

Por otro lado, en el programa Gente de Palabra, también fue tajante al referirse a la posibilidad de volver al club: “A mí nunca me llamaron para volver a Olimpo en ningún rol. Yo tengo claro por qué no me llamaron, y si querés te lo cuento en un café, pero acá en la radio no”. Igualmente, aclaró que hoy no podría asumir un compromiso en Bahía Blanca: “Estoy criando a mis hijos en Salta y no me moveré de acá al menos hasta que crezcan”.

Mauro junto a su pareja Maca.

Con la frontalidad que lo caracterizó como jugador, también dejó su visión sobre el Federal A: “Es una jungla. Ya sabés qué árbitros te van a liquidar y cuáles te van a dar una mano”.

Finalmente, al mirar hacia atrás, Laspada no dejó lugar a la nostalgia: “Del Mauro futbolista no extraño nada, porque el hincha de Olimpo me hizo vivir tantas emociones que es todo lo que siempre soñé. Tengo el balde de Lego cubierto por demás”.