Quiénes choquen borrachos o drogados tendrán que pagar daños y gastos de hospital

El intendente Federico Susbielles anunció nuevas medidas para reducir la siniestralidad vial en la ciudad, entre ellas un cambio en el sistema de otorgamiento de licencias de conducir y un proyecto de ordenanza que buscará que los conductores alcoholizados o drogados que provoquen accidentes deban afrontar los costos de los daños y la atención hospitalaria.

Durante una entrevista en el programa que conduce Germán Sasso por La Brújula 24, el jefe comunal repasó el estado actual de la ciudad tras la inundación del 7 de marzo, y adelantó parte de la agenda legislativa en materia de tránsito. “Este año de gestión me confirmó que mayor control no significa menos siniestros. No bajaron los accidentes y creemos que hay que trabajar más fuerte desde lo cultural”, afirmó.

En ese marco, explicó que se implementarán modificaciones en los exámenes para obtener la licencia de conducir, que incluirán nuevamente el uso de autos con doble comando. “Ya adquirimos los vehículos y esta semana comenzamos a usar ese sistema”, detalló.

Además, anunció que el Municipio enviará al Concejo Deliberante un proyecto para que quienes ocasionen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o las drogas tengan que afrontar económicamente los gastos que generan al sistema público.

“Si alguien genera un incidente vial en esas condiciones y termina en el hospital público, tendrá que devolverle al Estado municipal el dinero que le hizo gastar”, advirtió.

Susbielles también planteó la posibilidad de premiar las buenas conductas al volante: “Si un conductor tiene su licencia y no cometió infracciones, que no pague de nuevo al renovarla. Queremos que haya incentivos positivos”.