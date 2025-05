"Me cuesta recordar cómo era mi día a día como intendente antes de la inundación"

En una entrevista con el periodista Germán Sasso, el intendente Federico Susbielles hizo un repaso de la situación actual de la ciudad luego de la catastrófica inundación del 7 de marzo. Entre varios conceptos, enumeró las principales obras proyectadas para la reconstrucción.

"Uno cuando mira hacia atrás en algo tan duro que nos cambió la vida a todos, se da cuenta de que nadie sale igual de catástrofes de este tipo", expresó el jefe comunal, al reflexionar sobre el impacto emocional y estructural que dejó el temporal. “Me cuesta recordar cómo era mi día a día como intendente antes de esto. Hay una agenda que ha cambiado completamente”, afirmó.

Susbielles remarcó que la ciudad enfrenta ahora un enorme desafío: reconstruirse con una mirada hacia el futuro. "Bahía tiene que reconstituir un sistema hidráulico y pensarse para soportar eventos extremos. En algunos sectores se registraron más de 400 milímetros de lluvia durante el temporal. Es necesario rediseñar la infraestructura para enfrentar este tipo de situaciones", explicó.

En ese sentido, el intendente adelantó que se está trabajando en un ambicioso plan de obras que incluye una inversión inicial estimada en 400 millones de dólares, aunque reconoció que el monto final será mayor debido al impacto sufrido. Aseguró que tanto el Gobierno Nacional como el Provincial se comprometieron a financiar parte de los trabajos. “El presidente se comprometió a que ese préstamo del BID se destinará a la reconstrucción”, consideró.

Entre las obras más inmediatas figuran las que financiará Vialidad Nacional, como la reanudación del paso urbano El Cholo, una intervención clave también en términos hidráulicos. Además, se proyecta la construcción de un canal aliviador en una zona baja de la ciudad que sufre anegamientos frecuentes, así como mejoras en el tramo entre el derivador y la ruta 252.

También se contempla un nuevo acceso al puerto de Galván con compuertas, y se planifican dos obras importantes en sectores críticos: una en avenida San Martín, en Ingeniero White, y otra en la intersección de calle Vera y Carrindanga, una zona con fuerte pendiente que suele verse afectada en cada lluvia intensa.

Otra de las líneas de acción es la generación de suelo urbano. "Hay terrenos del Ejército que serían interesantes para localización de viviendas. Bahía necesita tierras desde hace tiempo y hay barrios, como Villa Derby, que requieren relocalización", apuntó Susbielles.

Sobre la situación de General Cerri, adelantó que se está desarrollando un plan especial junto a la Provincia. El rediseño del canal Maldonado podría ser clave: pasaría de ser cóncavo a tener un perfil más eficiente, ganando hasta un metro y medio en los laterales, lo que duplicaría su capacidad actual. “La semana próxima se definirá el diseño final”, anticipó.

Además, reveló que se estudia la construcción de una represa aguas arriba, posiblemente en Puente Canessa, con el objetivo de retener parte del caudal antes de que llegue a la ciudad. “Es una obra primaria y urgente que analiza la Provincia. Sería clave para avanzar con el resto de las soluciones”, subrayó.

Y también se refirió al estado de los puentes: de los nueve que hay en la ciudad, actualmente solo uno está operativo. "Este tema fue planteado como prioritario ante Provincia. Dos puentes del Ejército están siendo utilizados y permanecerán mientras la ciudad lo necesite", aseveró.

Más frases de Susbielles y La Brújula 24

"Nosotros estamos trabajando día y noche para qué las obras que necesita Bahía Blanca estén".

"Hay circunstancias climatológicas en el mundo, no solo en la Argentina. Nosotros venimos de vivir un tornado hace 15 meses. La realidad es que lo importante hoy es generar las obras que se necesitan".

"Al final fueron 510 las calles socavadas, hay algunas con hondonadas muy importantes. Hoy las hemos logrado nivelar, adjudicamos la semana pasada para empezar con el asfalto y con la iluminación de esas calles".

"Creo que lo importante fue la presencia de Javier Milei y su preocupación por la ciudad, el haber movilizado los recursos rápidamente. Estuvo presente desde el primer momento, y yo estoy orgulloso de cómo se trabajó articuladamente. Bahía es una ciudad armoniosa y permite que esto pueda ocurrir".

"Ambos estuvieron acompañando, creo que la gente lo valoró. Milei estuvo presente también a través de sus ministros. Tener a los funcionarios de primera línea, por supuesto que ayuda para poder direccionar la asistencia".

"Hubo un acompañamiento humano que yo valoro mucho. Los primeros días fueron difíciles, uno no puede darse el lujo de detenerse porque hay que tomar decisiones muy complejas. La prioridad que tenés es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, volver a tener servicios".

"Bahía Blanca tiene características extraordinarias, sus ciudadanos la tienen. No es normal, de hecho Cruz Roja lo remarcó especialmente, todas las catástrofes siempre conllevan saqueos y un proceso de reordenar la ciudad en un contexto de inseguridad, cosa que acá no sucedió".

"La ciudad dio una gran respuesta, pero para mí el peor momento de todos fue cuando solo se podía esperar a que parara de llover. Inicialmente estábamos ahí, llegué a las 23 al Centro de Monitoreo con mi equipo. Al principio podíamos mover las camionetas de Defensa Civil, patrulleros, ambulancias, pero fuimos paulatinamente perdiendo fuerza operativa".

"Íbamos viendo las aplicaciones todo el tiempo para ver cuando paraba. Pudimos activar al Ejército el día anterior, la Armada se estaba aprestando con anfibios porque era corriente muy fuerte. Había múltiples situaciones, teníamos llamados de geriátricos, esas horas fueron interminables".

"El tema de los medios nacionales fue difícil, porque se instalaron cuestiones muy complejas. En lo personal, la más difícil fue cuando se hablaba de un número mayor de fallecidos al real, yo creo que la Justicia estuvo a la altura en ese sentido".

"A Bahía llegaron miles de camiones -con donaciones- y todos los bahienses lo recibieron. Si las cosas no hubieran llegado, la ciudad se hubiera incendiado. La Municipalidad no cerró un solo minuto".

"Yo creo que hay una memoria de hechos de bahienses que tienen que quedar registrados, no podemos dejar en el olvido la actitud de tanta gente. Siempre creí que hay que buscar puntos de encuentro, fue tan brutal lo que pasó en ese sentido, lo que te salva es pensar en el otro".

"La ciudad no es un edificio, no es un puerto, son los ciudadanos de Bahía Blanca. Y esa es la luz al final del túnel, porque la ciudad que tenemos que construir es esa que se parezca a sus ciudadanos. La única prioridad que tengo hoy es Bahía, no tengo energía para pensar en otra cosa".

"No me interesan las elecciones, me interesa que la ciudad salga adelante en este momento. Estoy convencido, creo en la política, estoy feliz de poder servir a la ciudad en un momento como este. Lo hago con alegría y con muchas ganas de trabajar".

"Lo que Bahía generó hace que mucha gente hoy nos quiera acompañar. La energía que yo tengo que poner tiene que ver con poder concentrar los recursos y darle una métrica para poner a la ciudad de pie nuevamente".

"Milei contó una situación que hablamos, que fue un momento de mucha sensibilidad. Fue el día jueves, hasta ese momento había estado el 100% de mi tiempo sin parar ni pensar o mirar en perspectiva. Ese día, el obispo hacía una misa y decidí ir, pero no me hizo bien, me quebré mucho. Terminó a las 20, 20:30 tenía reunión y justo me escribió para ver si podía llamarme. Yo estaba muy sensibilizado obviamente y fue una linda charla".

"Yo creo que hay que agradecer, los argentinos necesitamos buscar puntos de encuentro, más allá de lo que pensemos particularmente. Porque a la humanidad no la salva el odio, siempre es con el otro".