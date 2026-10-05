Receta para hacer fainá en casa: fácil, económica y riquísima

Hay recetas que, por más que pasen los años, siguen teniendo un lugar asegurado en la mesa. La fainá es una de ellas. Fina, dorada y con ese sabor tan particular de los garbanzos, se convirtió en una compañía casi inseparable de la pizza y en un clásico indiscutido de las pizzerías argentinas.

Prepararla en casa, además, no tiene demasiadas vueltas. Con apenas cinco ingredientes y unos pocos pasos se puede conseguir una fainá casera con los bordes ligeramente crocantes y un interior más tierno y sabroso.

Con la llegada de la primavera, esta preparación también aparece como una alternativa práctica para una picada, una entrada o para acompañar distintos platos.

Una receta con historia italiana

Aunque hoy es parte del paisaje gastronómico argentino, la fainá tiene origen italiano. Su historia se remonta a Liguria, una región del noroeste de Italia, donde se la conoce como farinata.

La preparación llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes italianos y, poco a poco, encontró su propio lugar dentro de la cocina local. Con el tiempo, pasó a ser una presencia habitual en las pizzerías, especialmente en Buenos Aires.

Así nació una de esas costumbres gastronómicas que parecen haber estado siempre ahí: pedir una porción de pizza y acompañarla con otra de fainá. Una combinación sencilla, pero que terminó convirtiéndose en todo un clásico de la cocina urbana argentina.



Ingredientes

250 g de harina de garbanzos

750 ml de agua

4 cdas. de aceite de oliva

1 cdta. de sal

Pimienta negra

Opcionales:

Queso rallado

Cebolla caramelizada

Especias: pimentón dulce, orégano, perejil, ajo deshidratado, etc.

Preparación

En un bol grande, colocá la harina de garbanzos y la sal. Si no tenés esta harina, podés hacerla procesando granos crudos de garbanzos en el vaso de la licuadora o procesadora. A continuación, agregá el agua y mezclá constantemente con un batidor de mano. Debe quedar una mezcla líquida. Agregá dos cucharadas de aceite de oliva y seguí batiendo hasta integrar todos los ingredientes. Dejá reposar la masa por 30 minutos a temperatura ambiente. Mientras tanto, precalentá el horno a 220°C y engrasá una bandeja con las dos cucharadas de aceite de oliva restantes. Para terminar, verté la preparación del fainá en la bandeja y horneá durante 20 minutos o hasta que quede dorado y crujiente en los bordes.

Con información de Diario Uno Recetas