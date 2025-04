"No resistió la operación": murió el hombre que reclamaba respuesta de su obra social

Tristemente, en las últimas horas se confirmó la muerte de Gustavo Casamayou, un bahiense de 62 años que reclamaba la asistencia de su obra social, Patrones de Cabotaje, para operarse del corazón.

Su historia se había hecho pública luego de que su esposa, Miriam, contara en La Brújula 24 que necesitaba con urgencia someterse a cirugía, pero no obtenía respuesta de la mencionada mutual.

“Necesito que me escuchen, que me den el ok para operarlo. Estoy desesperada”, remarcó en ese momento.

Finalmente, tras el impacto mediático que causó la situación, Casamayou consiguió la ansiada aprobación para la cirugía (estaba internado en el área coronaria del Hospital Privado del Sur), pero su cuerpo no lo resistió.