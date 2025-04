Drama de un excombatiente: está grave y la obra social no responde

Miriam atraviesa una situación límite. Su esposo, Gustavo Alberto Casamayou, un veterano de la guerra de Malvinas de 62 años, se encuentra internado en la unidad coronaria del Hospital Privado del Sur y necesita con urgencia una cirugía. Sin embargo, la obra social no autoriza la intervención, lo que pone en serio riesgo su vida. Desesperada, hizo público su reclamo en el aire de La Brújula 24.

“Estamos en una situación complicada, mi esposo se encuentra internado desde el lunes en coronaria, y la obra social tiene que autorizar la cirugía, que es urgente”, explicó Miriam este lunes en el programa Bahía Hoy. Visiblemente angustiada, contó que Gustavo sufrió un nuevo infarto mientras esperaba la autorización para la intervención. “El médico pide que se hagan cargo de los insumos, pero no responden”, afirmó.

La cirugía que necesita Casamayou es de alta complejidad, y cada hora que pasa sin ser realizada representa un riesgo mayor. Miriam sostuvo que la única respuesta que reciben por parte de la obra social es el silencio. “Necesito que me escuchen, que me den el ok para poder operarlo. Estoy desesperada”, insistió al aire. La obra social en cuestión es la de Patrones de Cabotaje, cuya delegación local está ubicada en Martiniano Rodríguez 143, aunque la casa central se encuentra en Buenos Aires.

La obra social Patrones de Cabotaje no responde (Foto Pablo Noir - La Brújula 24)

Miriam también advirtió sobre el peligro de nuevas complicaciones si la operación no se realiza de inmediato. “No solamente corremos riesgo de un nuevo infarto, esto se sigue complicando aún más, sus arterias están comprometidas”, alertó. Además, expresó su temor a que su esposo pueda contraer alguna infección durante la espera: “Corremos riesgo de que se agarre otra cosa acá en el hospital y después no se pueda operar”.

Con voz quebrada, Miriam recordó que junto a Gustavo tienen una hija de 10 años y que la incertidumbre y la falta de respuestas los tiene al límite. “No nos quieren decir quién es el responsable acá. Solo quiero que alguien se haga cargo”, concluyó su pedido.