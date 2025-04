Expectativa: Dalma Maradona declara en el juicio por la muerte de Diego

Con gran expectativa, este mediodía declara Dalma Maradona en el juicio oral que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre, Diego Maradona. El proceso comenzó el pasado 11 de marzo y se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Dalma, una de las hijas del astro futbolístico, se presenta como testigo y su testimonio podría ser clave. Todo indica que señalará al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa, acusado de homicidio simple con dolo eventual.

La jornada judicial se da luego de una nueva polémica que involucró a su hermana Gianinna, quien respondió con dureza a la psiquiatra Agustina Cosachov tras la filtración de un audio en el que esta habría insinuado haber tenido una relación íntima con Maradona. Gianinna ironizó en redes: “La ironía es que sigas ejerciendo”. Tanto Cosachov como el psicólogo Carlos Díaz también están imputados en el juicio y, al igual que Luque, fueron parte del equipo que lo atendía durante su internación domiciliaria en el barrio privado San Andrés de Tigre.

Dalma ya había declarado durante la instrucción de la causa, el 28 de noviembre de 2020, tres días después del fallecimiento de Maradona. En esa oportunidad, aseguró que Luque era el “médico de cabecera” y responsable de la internación domiciliaria tras la cirugía por un hematoma subdural. Según contó, Swiss Medical ofreció tres alternativas para el alta: una internación voluntaria, una judicial en psiquiátrico, o la domiciliaria. Luque insistió con esta última, que finalmente se llevó a cabo, pese a las recomendaciones contrarias.

La hija del exdirector técnico de la Selección afirmó que la internación fue planteada como un procedimiento serio y controlado. “Nos dijeron que habría médicos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, además del psicólogo y la psiquiatra. Pero la realidad fue otra. Luque nos decía que cualquier decisión pasaba por él”, declaró en su testimonio previo. Agregó que los profesionales fueron elegidos o recomendados por Luque, y que todos habían sido puestos por el abogado Matías Morla, apoderado de su padre.

Dalma también relató que los enfermeros rotaban cada ocho horas al principio, pero luego pasaron a hacerlo cada doce. Además, los acompañantes terapéuticos dejaron de ir con regularidad por considerar que su presencia junto a los enfermeros era “muy invasiva”. Dijo que todo esto se debatía en un grupo de chat entre los responsables del cuidado del Diez. Aseguró también que durante las últimas dos semanas de su padre en la casa de Tigre, no pudo verlo porque el personal del entorno no le permitía el ingreso al barrio.

En su declaración de hoy, Dalma también podría retomar lo que fue su último contacto con Diego, en la Clínica Olivos. Allí, según dijo, mantuvo una conversación con Luque, quien le comentó que su padre era un paciente difícil. “Me dijo que a veces no lo quería recibir, y yo le respondí que si no podía con el trabajo, que no lo hiciera. Él me contestó que sí podía”, afirmó. Por la mañana, también está prevista la declaración del abogado Víctor Stinfale, quien participó de la reunión del 10 de noviembre de 2020 en la que se resolvió la internación domiciliaria.

Con información de La Nación