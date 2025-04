El desgarrador testimonio de Dalma Maradona sobre la muerte de Diego

En medio del avance del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma volvió a hacer públicas sus emociones y denuncias. Lo hizo en una entrevista radial con Cayetano, durante el programa No trates de entenderlo, donde sus palabras conmovieron por la crudeza del relato y la impotencia que aún siente a más de cuatro años de la muerte del ídolo, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. El testimonio fue replicado por Arriba Argentinos, donde la periodista May Martorelli expresó su solidaridad con la familia de El Diez.

Durante la nota, se recordó cómo Dalma y su hermana Gianinna fueron apartadas de las decisiones médicas durante los días previos al fallecimiento de su padre. “Ella siempre se mostró muy preocupada por los chats que se filtraron y de la manera en que se referían hacia su propio padre. A ellas las sacaban de la escena”, explicó Martorelli. Según se supo, los profesionales les decían frases como: “Quedate tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien”, mientras la situación era mucho más grave.

Dalma apuntó con nombre y apellido contra los tres profesionales que estaban a cargo de la salud de Diego: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. “Me mentiste en la cara. Me dijiste: ‘quedate tranquila, tu papá va a estar bien’. Mínimo, no te rías”, relató con firmeza, dejando en claro que la indignación y el dolor siguen intactos. Las palabras de Dalma hicieron referencia directa a los polémicos chats que forman parte del expediente judicial.

En esos intercambios filtrados entre los profesionales de la salud, hay frases que indignaron a la familia Maradona y a la opinión pública. “Dejalo acá que se cag… muriendo”, fue una de las expresiones que más impacto causó. Para Dalma, esos mensajes son la prueba irrefutable de la desidia médica y representan una herida que aún no puede cicatrizar. “Por suerte no estoy inventando nada. Aunque lamentablemente, porque ojalá no hubiéramos tenido razón y mi papá estaría acá”, sostuvo con la voz quebrada.

El proceso judicial continúa, y cada nueva revelación mantiene viva la discusión sobre el grado de negligencia médica que rodeó las últimas horas de vida de Maradona. Para la familia, el juicio es un paso clave para esclarecer lo ocurrido y exigir justicia. En este contexto, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe se mantienen unidas y decididas a llegar hasta las últimas consecuencias.

Mientras la causa avanza en los tribunales, los testimonios como el de Dalma vuelven a poner en primer plano el dolor de una familia que no sólo perdió a su ser querido, sino que también carga con la sensación de haber sido engañada en uno de los momentos más críticos de sus vidas. La búsqueda de verdad y justicia continúa, sin pausa.

Con información de El Trece