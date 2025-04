"Lo podrían haber matado": el crudo relato de la mamá de un chico atacado a golpes

Sofía es la mamá de un chico de 13 años que, días atrás, fue víctima de una brutal golpiza en la vereda de la Escuela Media N°5 (ex Colegio Nacional), de Punta Alta, cuando estaba por entrar al establecimiento. Los agresores fueron otros tres adolescentes, de entre 16 y 17 años.

Tal como señaló la redacción de La Brújula 24, el chico fue internado en la Clínica OSECAC de Bahía Blanca. Si bien ya recibió el alta médica, su familia no sale de la indignación. "Lo podrían haber matado", reflexionó Sofía.

Aún consternada por lo sucedido, la mujer afirmó que su hijo no volverá a concurrir al mismo colegio, y dijo que ya está hecha la denuncia correspondiente para que la Justicia tome cartas en el asunto. "De la escuela, solo la vicedirectora se comunicó con nosotros para ponerse a disposición", indicó.

Y recordó: "Podría haber sido mucho peor porque justo él (por su hijo) cayó cerca de lo que es la bajada para discapacitados. Gracias a Dios que no pegó contra lo que es la bajada, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Ahora seguimos estando atentos a que no tenga mareos y esas cosas, pero que podría haber sido peor lo puede decir cualquier persona que estaba ahí".