Fórmula 1: Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada en Suzuka

El neerlandes Max Verstappen logró su primer triunfo de la temporada 2025 con una impecable actuación en el Gran Premio de Japón y consolidó su dominio en el circuito de Suzuka con su cuarta victoria consecutiva.

El piloto neerlandés superó a los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, quienes lo escoltaron en el podio.

Esta victoria coloca a Verstappen a solo un punto de Norris en el liderazgo del Campeonato de Pilotos, mientras que Piastri avanza al tercer puesto.

"What an unbelievable weekend" 👏



Celebrations and congratulations for Max Verstappen over the radio! 📻#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/HeUd6kEWDl — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

La carrera comenzó con Verstappen defendiendo hábilmente su posición de privilegio en la salida y manteniendo una cómoda ventaja en los primeros compases.

La acción se intensificó durante las paradas en boxes, cuando un pit stop ligeramente lento permitió a Norris intentar emparejarse con Verstappen en la salida de los pits.

Este enfrentamiento llevó al británico a salirse del trazado, aunque los comisarios decidieron no investigar el incidente, y el neerlandés mantuvo su posición.

Lando onto the grass 😲



A heart in mouth moment for the championship leader at Suzuka!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/WX3lwgs97d — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

En el tramo final de la carrera, Piastri acortó la distancia con Norris, obligando al británico a acelerar su ritmo y acercarse a Verstappen.

Sin embargo, el esfuerzo conjunto de los McLaren no fue suficiente y Verstappen cruzó la meta como ganador, sumando su 64ª victoria en Grandes Premios.

Aunque Norris pudo mantener el segundo puesto, Piastri tuvo que conformarse con el tercero, celebrando su cumpleaños 24 con un podio.

El monegasco Charles Leclerc aseguró el cuarto lugar para Ferrari, seguido por el británico George Russell y el joven italiano Kimi Antonelli en sus Mercedes, este último liderando la carrera brevemente gracias a una estrategia.

Kimi was leaving nothing on the table at Suzuka 🔥#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/500c8yk5tI — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

El inglés Lewis Hamilton concluyó séptimo, aportando puntos para Ferrari, mientras que el debutante Isack Hadjar sorprendió con su octavo puesto, sumando sus primeros puntos para Racing Bulls.

Alex Albon, de Williams, y Ollie Bearman, de Haas, completaron los diez primeros clasificados.

Fuera de la zona de puntos, Fernando Alonso cruzó la meta en la undécima posición y rompió una racha de dos abandonos consecutivos en las primeras carreraas de la atemporada.

El japonés Yuki Tsunoda debutó con Red Bull en el 12° lugar y se llevó el reconocimiento de Piloto del Día por parte de los aficionados.

El resto de los puestos estuvo marcado por Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), tras el accidente Jack Doohan (Alpine) y Nico Hülkenberg (Kick Sauber), entre otros, con Lance Stroll cerrando la clasificación para Aston Martin.

Fuente: LB24 / NA.