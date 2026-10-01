Murió Peppino Mazzullo, histórica voz de Topo Gigio: tenía 100 años

Peppino Mazzullo, el actor italiano que durante más de cuatro décadas le puso voz a Topo Gigio, murió este miércoles a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina.

El artista había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio y su nombre quedó unido para siempre al famoso ratón creado por Maria Perego.

Mazzullo fue la voz de Topo Gigio entre 1961 y 2006, un período de 45 años en el que contribuyó de manera decisiva a construir la personalidad del personaje que se convirtió en un fenómeno internacional.

Una de sus frases más recordadas fue “Ma cosa mi dici mai?”, expresión creada por el propio actor y que terminó transformándose en una de las marcas registradas del personaje.

Mazzullo solía remarcar que su trabajo no se limitaba al doblaje, sino que había creado una voz particular que con el paso del tiempo resultó inseparable de Topo Gigio.

La relación entre ambos comenzó pocos años después del debut televisivo del pequeño ratón. Con su voz, el personaje trascendió rápidamente las fronteras italianas y llegó a públicos de distintos países.

Uno de los hitos de esa expansión internacional fue su participación en The Ed Sullivan Show, en Estados Unidos, donde Topo Gigio alcanzó una enorme popularidad.

La trayectoria de Mazzullo también incluyó trabajos en teatro, radio y televisión. Durante los años 60 participó de programas infantiles italianos y compartió pantalla con figuras como Raffaella Carrà.

Tras regresar a Sicilia en 2004, fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, desde donde continuó vinculado a la actividad artística y a la formación teatral.

El funeral será este jueves en la iglesia de San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.

Con su muerte desaparece una de las voces más reconocibles de la televisión infantil y una figura estrechamente ligada a la memoria de varias generaciones que crecieron con Topo Gigio.