Qué necesitan Los Pumas Seven para ser primeros en la temporada regular

La histórica consagración en Hong Kong dejó a Los Pumas 7's muy cerca de adueñarse del primer puesto de la temporada regular del Circuito Mundial de Seven. El seleccionado argentino lidera con 88 puntos, 12 más que Fiji, que está segundo, y a 14 de España, tercero, los dos que podrían superarlo. Y encarará este fin de semana la última fecha de esta etapa, el Seven de Singapur, sabiendo que depende de sí mismo para volver a levantar el trofeo de la liga, como hizo el año pasado.

Para asegurarse el primer lugar de la tabla sin tener que esperar otros resultados ni hacer cuentas, a los dirigidos por Santiago Gómez Cora les bastará con terminar en el sexto lugar. Así, sumarían 10 unidades y llegarían a las 98. Y ni los fijianos, aún llevándose el oro y los 20 puntos que entrega esa medalla, podrían desplazarlos.

Si terminan séptimos, permitiría sumarían ocho y quedarían con 96. Los españoles no tendrían forma de pasarlos. Y los oceánicos podrían igualarlos si ganan el título. Pero para romper el empate habría que mirar la diferencia de puntos acumulada, en la que los argentinos tienen una gran ventaja.

Sumando los anotados y recibidos en las cinco fechas anteriores, Los Pumas tienen +367 y Fiji, +220. Es decir que hay una importante distancia de 147 a favor del seleccionado albiceleste.

En tanto, quedando octavos, Fiji o España se verían obligados a coronarse campeones para robarles el primer puesto.

Los argentinos tiene a favor mucho más que esos números. Son el equipo más regular del circuito y llegan a la cita de la ciudad-estado del sudeste asiático en su mejor momento, con consagraciones en las tres últimas etapas (Perth, Vancouver y Hong Kong, la meca del rugby seven) y una racha 16 triunfos al hilo. No pierden un partido desde la sorpresiva derrota 24-19 ante Estados Unidos en su segunda presentación en el Seven australiano.

Fiji, en tanto, se subió al podio solo dos veces en esta temporada: ganó la primera etapa, en Dubai, y fue tercero en la segunda, en Ciudad del Cabo, ambas disputadas a fines del año pasado. Y España, aún sin títulos, suma una plata, en Dubai, y dos bronces, en Perth y Vancouver.

Más allá de sus rivales, el gran desafío de Los Pumas será el formato reducido del certamen. Habrá cuatro grupos de tres equipos y los primeros de cada uno avanzarán directo a semifinales (no se jugarán los cuartos de final), por lo que un tropiezo en la zona podría costarles la chance de pelear por el oro.

Eso les pasó en Ciudad del Cabo, la otra etapa que se disputó con ese sistema. Argentina venció en el debut a Irlanda pero luego perdió con Sudáfrica y tuvo que conformarse con una quinta posición. Esa fue la única cita en la que no terminó entre los tres primeros (fue bronce en Dubai).

En Singapur, enfrentarán con los Springboks en el debut en el Grupo A, este sábado a las 5:44 de Argentina, y chocarán, a las 9, con Gran Bretaña. Si se meten entre los cuatro mejores, se asegurarán el título de la liga (o fase regular).

En el Grupo B jugarán Francia, Irlanda y Kenia. En el C, Australia, España y Uruguay. Y en el D, Fiji, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Más allá del deseo de quedarse con el primer lugar de la tabla -como hicieron por primera vez la pasada temporada-, Los Pumas tienen otro objetivo especial: romper el maleficio en Singapur, un torneo que jugaron once veces y en el que fueron finalistas en tres ocasiones, pero nunca levantaron el trofeo.

Los argentinos jugaron por el título en la primera edición, en 2002, pero perdieron con Nueva Zelanda. Tras la cancelación del certamen en 2003 por el brote de SARS en ese país, perdieron el duelo decisivo con Sudáfrica y se quedaron con la plata en 2004. Y tuvieron que esperar hasta 2023 para jugar una nueva final, en la que también fueron superados por los All Blacks. Además, se colgaron un bronce en 2006.

La temporada, igual, no terminará en Singapur para Los Pumas, que ya sabe que jugarán la Gran Final en Los Ángeles el 3 y 4 de mayor. Ese mini torneo reunirá a los mejores ocho de la fase regular, con formato de playoff desde cuartos de final. Y el ganador será el campeón de la temporada. Los argentinos irán allí por la revancha, ya que el año pasado cedieron en la final ante Francia y no pudieron ponerle el bronce de oro a una campaña extraordinaria.

