Funcionario nacional a cargo de repartir el subsidio por la inundación aclaró las dudas

El Gobierno nacional oficializó días atrás y lanzó horas más tarde la creación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un fondo especial de $200 mil millones destinado para asistir a los ciudadanos de Bahía Blanca afectados por el temporal.

La decisión fue confirmada esta madrugada mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 238/25, que dispone la creación de "un fondo especial de asistencia directa destinado a otorgar subsidios para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas el 7 de marzo de 2025 en la Ciudad de Bahía Blanca".

En uno de los primeros apartados se aclara que el monto "solamente podrá ser percibido por un integrante del grupo familiar que habite el inmueble".

Santiago Hardie, subsecretario de Apoyo Federal a la Emergencia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación (a cargo de Patricia Bullrich), visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 para aclarar todas dudas de los vecinos damnificados por la inundación.

"Residentes es la categoría que determinamos, es quien vivía en la vivienda afectada el 7 de marzo. Ese día estuvimos con la ministra Bullrich, nadie nos contó la tristeza que se vivía. Hasta el 15 de abril se van a recibir las solicitudes, es lo mismo haber llenado el formulario el primer día o el último, igual que los que llamaron al 0800 de entrada o sobre el final, todos van a tener las mismas posibilidades. Cobrarán los que viven en planta baja", destacó Hardie, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y afirmó que "no es por orden de llegada, todos tienen la ansiedad lógica, hay tiempo para todos y no arranca a definirse cómo se va a distribuir el dinero hasta que estén todos los que les corresponda. Tenemos geo-referenciado el nivel de afectación que dejó la lluvia en la ciudad para saber quiénes deben cobrar. Se vienen anotando muy rápidamente, ayer más de 5 mil personas por el 0800, con un promedio de entre 8 y 30 minutos por llamada, y la página Web donde el formulario es muy sencillo de llenar".

"Calculamos que la ayuda va a ser para 85 mil viviendas, recordando que es un residente por cada domicilio. Hay dos montos fijos, 2 millones y 3 millones de pesos por nivel de afectación. La primera para los que tuvieron daños parciales y el otro para los que tuvieron pérdidas totales, sin distinción de clases sociales. Nadie pide que se mida cuánta agua entró en la casa, sabemos cuánto llovió. Tenemos la información que nos dio la Municipalidad y la propia, se le puede errar con alguna persona muy puntual", resaltó en otro tramo de la nota radial.

Consultado respecto al alcance de la ayuda, dijo: "Esto no es para comercios, es para personas residentes, si alguien tiene por ejemplo una verdulería en su domicilio le corresponde y ahí uno define qué hace con el dinero, nadie va a preguntar qué hacés con la plata. Después del 7 de marzo vinimos varias veces con la ministra y el comportamiento del bahiense fue ejemplar. La solidaridad y responsabilidad estuvo por encima del promedio si se compara con otros hechos. El subsidio lo puede pedir el que vivía en ese lugar al momento del hecho".

"Tomamos la factura de luz porque el 95% de los bahienses tiene un medidor, eso nos permitió calcular cuántas viviendas se vieron afectadas según el barrio. Aquel que no tiene el suministro eléctrico regularizado, por ende no tiene número de NIS, puede anotarse al 0800. En ese número atendemos las dudas y también es un lugar donde la gente puede inscribirse. Nos tomaremos 30 días después el día de cierre, pero los casos más simples van a cobrar rapidísimo. Se puede cobrar a partir de cualquier CBU que el afectado suministre, incluso las billeteras virtuales, ahí recibirán el dinero", estableció el funcionario nacional.

No obstante, exclamó con énfasis: "Aplicaremos criterios para evitar cualquier tipo de avivada. Una vez llenado el formulario, nadie del Gobierno Nacional se va a acercar ni llamar para pedir información, todo se canaliza a través del formulario, para evitar cualquier tipo de estafa. Salvo aquellos que no tienen medidor de luz y pidan el subsidio al 0800, allí se hará una bajada al territorio para corroborar si les corresponde, pero eso será previamente bien avisado. Acá no hay intermediarios, ni gerentes de la pobreza".

"Los argentinos decidieron ayudar a los bahienses con sus impuestos de manera transparente. Queremos que la plata quede en Bahía por eso estamos tratando de generar que haya un día de promociones y que los comerciantes locales puedan recibir una inyección tan necesaria. Cuando te depositan el dinero, se hace en una sola cuota y no hay que rendir cuentas de cómo se utiliza, ojalá sea para reparar los daños por el temporal. Si alguien no tiene ninguna cuenta bancaria, se le abre una del Banco Nación en 24 horas", advirtió Hardie.

Al epílogo, respondió a una duda puntual: "Un inquilino va a cargar, el dueño puede llenar el formulario también, pero al que le vamos a pagar es al primero. El propietario va a cometer una irregularidad, quedará en evidencia y hay que recordar que se sometió a una declaración jurada porque inclusive el residente podría accionar legalmente contra él. Este monto va a ayudar a algunos a que hagan arreglos, otros comprarán objetos personales. El dinero llega al 100%, AFIP y ARBA no realizan ninguna quita. El Estado está interviniendo bajando el gasto y con toda esa plata de todos los argentinos, la transfiere a los bahienses sin punteros políticos".