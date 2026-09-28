Alpine hizo su balance tras Bakú y habló del error de Colapinto: "Decepcionante final"

Alpine publicó su balance después de un accidentado Gran Premio de Azerbaiyán y puso especialmente el foco en lo ocurrido con Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes no pudieron completar la competencia después de un incidente que terminó dejando afuera a los dos autos del equipo.

Antes del desenlace, la escudería había tenido motivos para ilusionarse. Tanto Colapinto como Gasly consiguieron avanzar hasta la Q3 en la clasificación y Alpine remarcó que se trató de su tercer doble ingreso entre los diez mejores de la temporada. Además, señaló el crecimiento respecto de la actuación conseguida un año atrás en el mismo circuito.

El argentino había conseguido meterse en la última parte de la clasificación por apenas 0,092 segundos. Desde el equipo también valoraron la largada de sus dos pilotos y el trabajo realizado en boxes durante una carrera que, hasta ese momento, venía dejando buenas sensaciones.

Todo cambió en la vuelta 36. “Franco cometió un error y colisionó con Pierre”, señaló Alpine en su informe. Gasly perdió el control de su monoplaza y posteriormente impactó contra Lando Norris al llegar a la primera curva. Colapinto consiguió regresar a boxes, aunque los daños sufridos por su auto le impidieron continuar.

El abandono tuvo además un dato particular para el argentino: fue el primero en sus 31 participaciones con Alpine, sin contabilizar la carrera de Silverstone de 2025 en la que finalmente no largó. Para la escudería también significó su primer doble abandono después de 74 Grandes Premios, desde Hungría 2023.

Más allá del “decepcionante final”, tal como señala TN, Alpine hizo una evaluación positiva del rendimiento global. La estructura francesa aseguró que el ritmo mostrado durante todo el fin de semana fue “muy alentador” y volvió a destacar tanto el ingreso de sus dos autos a la Q3 como la evolución conseguida en comparación con la temporada pasada.

El equipo ya apunta a la continuidad del campeonato. Colapinto tendrá rápidamente una nueva oportunidad para recuperarse, ya que la Fórmula 1 volverá a competir entre el 2 y el 4 de octubre, antes de afrontar posteriormente el Gran Premio de Singapur.