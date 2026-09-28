Racing echó a Vojvoda tras la dura derrota ante Boca

La derrota ante Boca por la Copa Argentina terminó de sentenciar el ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing. La dirigencia decidió que el entrenador no continúe al frente del equipo y en las próximas horas formalizará su salida, en medio de un presente deportivo muy complicado para la Academia.

Según trascendió, Vojvoda había perdido el respaldo de la conducción pese a que internamente destacaban su profesionalismo y dedicación. La eliminación en la Copa Argentina dejó al equipo prácticamente sin objetivos importantes para lo que resta del año y aceleró una decisión que ya venía madurando.

Mientras se resuelve la desvinculación, Racing ya empezó a moverse en busca de alternativas. La dirigencia realizó sondeos por Eduardo “Chacho” Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece, tres entrenadores con pasado en el club. Sin embargo, los tres rechazaron por el momento la posibilidad de regresar, ya que no tienen intenciones de dirigir en el fútbol argentino.

Ante ese escenario, la opción más firme es que Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued se hagan cargo de manera interina hasta fin de año. Ambos trabajan con la Reserva y vienen de conseguir un título, por lo que la conducción encabezada por Diego Milito evalúa darles continuidad mientras define el proyecto para 2027.

Para la próxima temporada aparecen otros dos nombres en carpeta: Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez, y Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors. El principal obstáculo es que ambos tienen contrato vigente, por lo que Racing podría esperar hasta el cierre del año para intentar avanzar por alguno de ellos.

El golpe ante Boca agravó además el panorama deportivo. Racing quedó casi sin chances de clasificarse a una copa internacional mediante la tabla anual y necesitaría ganar los cinco partidos que le quedan para sostener una posibilidad remota. En el Torneo Clausura, la Academia marcha anteúltima en la Zona B con apenas ocho puntos en diez fechas, producto de dos triunfos, dos empates y seis derrotas.