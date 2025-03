El insólito choque de Doohan que ilusiona a Franco Colapinto

El piloto australiano, Jack Doohan, no tuve un buen comienzo de temporada: tras el choque en su debut en el Gran Premio de Australia, el compañero de Franco Colapinto tuvo un insólito accidente durante la carrera sprint de este sábado a la madrugada en el GP de China. El nuevo choque le valió salir último aunque Doohan decidió ver el lado positivo: “Hoy no fue el resultado que buscábamos, pero estoy satisfecho con el rendimiento del coche. Al final, una combinación de factores contribuyó al frustrante resultado de la clasificación al Sprint, en particular el tráfico en la pista durante la vuelta de ataque”.

"Jack Doohan"



Porque dobló como el orto y tocó al Sauber de Bortoleto en la carrera Sprint del Gran Premio de China. Qué mierda quiso hacer el pelotudo, no pasó a ninguno, se mandó cagadas y encima terminó último, es horrible el hijo de re mil puta.

El australiano tiene toda la presión en el inicio de temporada ya que tiene contrato asegurado con Alpine únicamente por las primeras 5 carreras del año. Por su parte, Colapinto miró la carrera desde el paddock y espera su oportunidad, que podría llegar para el GP de Miami.

La Fórmula 1 (F1) es conocida por ser una competición muy dificil para los debutantes. La máxima categoría del automovilismo solo cuenta con 20 lugares para los pilotos y son mucho los conductores que sueñan con subirse a cualquier monoplaza por lo que los errores pueden pagarse caro.

El piloto australiano no solo no tiene esta presión sino que también sabe que quién espera en este caso es nada más y nada menos que Franco Colapinto, el argentino que causo sensación la temporada pasada en el paddock tras lograr buenos resultados en 9 carreras con una preparación casi nula. Para quedarse con su plaza, Doohan tiene que tener grandes rendimientos algo de lo que está lejos en este inicio de temporada.

Este sábado por la madrugada se disputó la carrera sprint del GP de China. Allí, Alpine tuvo una mala clasificación y sus dos pilotos, Doohan y el francés Pierre Gasly, clasificaron 16° y 17° respectivamente.

Con una mejor posición que su compañero para la largada, Doohan contaba con la oportunidad para tener un rendimiento aceptable y redimirse de lo ocurrido en su debut en Australia, su hogar, donde durante una carrera bajo la lluvia se despito, chocó y debió abandonar.

Sin embargo, la carrera fue todo lo contrario. El australiano rápidamente cayó a la posición 18° y giró las 19 vueltas en el fondo de la parrilla. Por su parte, Gasly logró escalar hasta la posición 14° en el comienzo de la carrera y compitió en la mitad de tabla.

Lo peor para Doohan vino sobre la última vuelta de la carrera. Es que en una de las chicanas finales, el australiano quiso sobrepasar al brasilero -y también debutante- Gabriel Bortoleto, pero erró los cálculos y terminó impactando de manera insólita sobre el lado derecho del Kick-Sauber, lo que provocó un trompo y una bandera amarilla.

El español Carlos Sainz y el alemán Nico Hülkenberg aprovecharon el incidente y superaron a los dos pilotos novato. De esta manera, Doohan cruzó último la línea de llegada y volvió a sumar un rendimiento preocupante.

“El resultado de hoy es frustrante y estoy decepcionado por todo el equipo”, se sinceró Gasly quién terminó 12°, muy por encima de su compañero.

La clasificación posterior - esta vez, para la carrera completa del domingo - no fue disitinta para Doohan, quién clasificó 18° y saldrá, otra vez, desde el fondo de la parrilla. Por su parte, Gasly partirá 16° En este escenario, Alpine sigue de cerca el rendimiento del australiano y comienza a pensar en su plan B.

Domingo:

Carrera a las 04:00

El calendario de la Fórmula 1 en 2025:

Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo

China | Shangai: 21 al 23 de marzo

Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril

Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril

Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril

Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo

Italia | Imola: 16 al 18 de mayo

Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo

España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio

Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio

Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio

Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio

Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio

Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto

Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto

Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre

Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre

Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre

Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre

México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre

Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre

Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre

Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre

Fuente: Ámbito