Maru Botana prepara un "Rogelazo" y pide ayuda para Bahía

Este jueves, el Obelisco de Buenos Aires será testigo de una celebración espectacular y dulce, cuando la reconocida pastelera y conductora Maru Botana presente su "Rogelazo", un postre de 20 metros de largo con una tonelada de dulce de leche, que será repartido de manera gratuita a todos los presentes.

"¡Vamos a preparar el Rogel más grande, más rico y más espectacular del mundo!", expresó Maru Botana con entusiasmo, adelantando que este evento será una fiesta llena de sabor y emoción.

Ingredientes para un Rogel impresionante

El Rogel gigante contará con una combinación de ingredientes colosales que prometen conquistar a los asistentes con su sabor único.

Entre los ingredientes se incluyen:

1 tonelada de dulce de leche

300 kilos de harina

80 maples de huevos

300 kilos de azúcar

250 kilos de manteca

La preparación comenzó días antes en la pastelería de Pilar, el local más grande de la cadena de Maru Botana. Posteriormente, el Rogel fue transportado cuidadosamente en camiones hasta el Obelisco, donde se llevará a cabo el montaje final y la distribución del postre.

Un evento solidario

Además de ser un evento culinario, el "Rogelazo" tendrá un fuerte componente solidario. Maru Botana invitó a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos, ropa en buen estado o artículos de limpieza para los damnificados por la inundación en Bahía. La cocinera expresó en sus redes sociales: "Va a ser una fiesta de sabor, dulzura y mucha emoción… ¡No se lo pueden perder! ¿Quién se suma?".

Con esta iniciativa, Maru busca no solo endulzar la jornada, sino también generar un impacto positivo en la comunidad, ayudando a aquellos que más lo necesitan en tiempos de crisis.

En diálogo con el programa "Hora Pico", por La Brújula 24, Maru contó que "este evento se nos ocurrió hace unos meses, porque tenía ganas de agradecer a los argentinos por todo lo que me han dado en estos años. Se me ocurrió un Rogel gigante en el Obelisco y que toda la gente pueda venir a disfrutar un pedazo. Pero justo pasó lo de Bahía y aprovechamos la situación para que puedan dejar una donación, sobre todo útiles que nos han pedido mucho".

Y agregó: "Esperamos que venga mucha gente, va a ser un momento de mucho amor. Estoy muy agradecida a todas las marcas que me ayudaron con los ingredientes, que de entrada me dijeron que sí. La verdad que hay una solidaridad y un amor tremendo, que es lo que quería lograr. Estoy muy contenta, es algo único y me encanta poder hacerlo así tan masivo".

Con información de TN