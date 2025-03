"Soy Rada" habló de las pérdidas que sufrió su papá: "El 80% de su negocio quedó inundado"

La inundación de Bahía Blanca tiene como saldo, al momento, 16 víctimas fatales, dos niños desaparecidos y más de 1.300 evacuados. La ciudad continúa reconstruyéndose, mientras la situación de miles de familias es desesperante. Agustín “Rada” Aristarán estuvo como invitado del programa de Juana Viale y contó el caso de su padre.

“La última inundación había sido en 1944. Mi abuela Lina siempre contaba de estar varios días en el techo con las hermanas. Ahí se hizo una obra muy grande, que fue el entubado del Arroyo Napostá”, aseguró el actor, quien nació en la ciudad bonaerense.

“Toda mi familia está allá y tengo muchos amigos. Voy muy seguido. Hacía tres días había estado ahí. Es un bajón tremendo y el nivel de solidaridad que hay es también inusitado”, aseguró, en la mesa de Juana Viale. “Siempre los argentinos respondemos. Menos los políticos, respondemos todos” , lanzó incisivo Baby Etchecopar, también invitado al programa.

La conductora también destacó las acciones que se llevaron en todo el país para Bahía Blanca. “Se empezaron a generar cadenas en las escuelas, en otras provincias. Tengo hijos en las escuelas y se dio la solidaridad de todos. Como que empezó a crecer por todos lados”, señaló.

Rada destacó las figuras de Manuel Lozano, de Fundación Sí, como de dos miembros de la Generación Dorada, Manu Ginóbili y Pepé Sánchez. “Ellos dos se juntaron y nos juntaron a un montón de bahienses del deporte y la cultura. Todos estamos nucleamos en un grupo llamado Ayuda Bahía desde el temporal pasado”, contó.

Más tarde, el comediante relató cómo el temporal afectó el negocio de su padre. “Mi viejo tiene un comercio, que es bastante céntrico, de productos de limpieza, justamente, y el 80% está todo inundado. Me contaba que cuando llegó, vio todo y cerró. Dijo ‘vengo el lunes y vemos qué hacemos’. Se fue a mi casa, se angustió un rato y volvió después con la gente que trabaja con él y empezaron a limpiar”, recordó.

El actor enumeró algunas de las pérdidas que sufrió. “Venden papel higiénico. Los tocó el agua y no sirve nunca más, nada de nada. Los muebles, las computadoras… Se lo llevó todo. Por suerte, fue solo material. Me decía que todo lo que sacaban a la calle, iba gente a ver si algo le servía. Había gente que no tenía nada más”, se lamentó.

“Los guantes, por ejemplo, mi viejo los puso en el Instagram de su empresa para que la gente fuera a buscarlos porque no los puede vender”, contó el influencer, que también enfrentó las inundaciones de La Plata de 2013, que afectó también a Berisso y Ensenada.

“Yo también viví la inundación de La Plata. Yo vivía en ese momento ahí y fue tremendo. Siempre cuento lo mismo. Fui a comprar una gaseosa, estaba con mi hija y con la mamá de mi hija. Fui a comprar una gaseosa y volví 14 horas después a mi casa porque no podía volver por la inundación”, rememoró.