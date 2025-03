Registran más de 60 eventos sísmicos en 5 horas en el Volcán Lanín: aclaran si es normal

El pasado jueves se dio una serie de hechos más que particular: 60 eventos sísmicos en el volcán Lanín en solo cinco horas. Por esto mismo, se encendieron algunas alarmas en el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

Sebastián García, director de la entidad mencionada, en charla con Diario Río Negro, indicó que esto "normal no es para nada". Ante situación, los especialistas del sector llevaron adelante un informe especial por lo ocurrido.

Volcán Lanín. Foto: OAVV.

"El Lanín es un volcán activo, aunque no tenga una gran actividad sísmica. La red de monitoreo compuesta por 9 estaciones nos permite tener un alto nivel de precisión", detalló García. En esa línea, explicó: "Se trató de un enjambre sísmico, algo que ocurre en otros volcanes. En Laguna del Maule, por ejemplo, tenemos uno de estos episodios al mes. Tiene 36 centros volcánicos, en el norte de Neuquén y en Chile. Son volcanes con mucha actividad sísmica. Pero esto no es muy común en Lanín".

A modo de ejemplo de otros hechos y la evolución del análisis, recordó un hecho del 2017. En aquella oportunidad también se dio un enjambre sísmico en el volcán Lanín, aunque solo había dos estaciones para monitorear lo que ocurría, algo que complicó la ubicación de los eventos y su posterior análisis de la magnitud.

"En 2021, ampliamos la red con 9 estaciones -2 del lado chileno y 7, del lado argentino– , con sismógrafos, cámaras que monitorean el volcán y cinco estaciones GPS y, hoy, tenemos un muy buen nivel de precisión, por lo cual se detectaron estos eventos a unos 10 kilómetros de profundidad", apuntó Sebastián García a Diario Río Negro.

En busca de llevar tranquilidad, también explicó se trató de un hecho de baja magnitud, ya que nadie que estaba en las cercanías percibió lo ocurrido. Y aclaró: "Si fuera un evento de una magnitud mayor, lo van a sentir. Estos eventos chicos no se registran. ¿Es para preocuparse? No, porque el volcán no continúa haciendo nada. Simplemente son fallas que demuestran que el volcán está activo".

Por último, indicó que "como no ha tenido erupciones, la gente no tiene la concepción de que el Lanín es un volcán activo. Piensa que está extinto y no. De hecho, está en el puesto tres del ranking de riesgos para Argentina".

Fuente: LB24 / Diario 26.