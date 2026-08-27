Espectáculos
"Rada" vuelve a la calle Corrientes con "Chanta"
El artista bahiense regresa al Teatro Astral con el premiado unipersonal. El reestreno será el 17 de septiembre y desde este jueves se habilita la venta general de entradas.
Agustín “Rada” Aristarán volverá a la calle Corrientes con “Chanta”, el unipersonal que combina comedia negra, ironía y crítica social y que durante este año recibió importantes reconocimientos. La nueva temporada será limitada y comenzará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Astral.
El artista volverá a interpretar a Julio Ballesteros, un hombre que, después de morir, repasa diferentes momentos de su vida y reflexiona sobre la sociedad y sus contradicciones.
A través del personaje, la obra aborda cuestiones como los prejuicios, la ambición, el oportunismo y distintas costumbres de la sociedad argentina, con una puesta que modifica permanentemente el escenario para acompañar las distintas etapas del relato.
El libro fue escrito por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, mientras que la dirección está nuevamente a cargo de Marcelo Caballero.
“Chanta” llegará otra vez a Buenos Aires luego de obtener el Premio Estrella de Mar 2026 como Mejor Unipersonal. Además, Aristarán fue distinguido este año en los Premios ACE por su actuación masculina en una obra de un solo personaje.
La preventa exclusiva para clientes Santander comenzó este miércoles y se extendió durante 24 horas, mientras que la venta general de localidades quedó habilitada desde este jueves 27 de agosto a través de Plateanet.
El regreso al Teatro Astral marcará así una nueva etapa para uno de los trabajos teatrales más reconocidos de Rada, nuevamente en el papel de Julio Ballesteros y con funciones por tiempo limitado.
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