Quedó detenido el sujeto que le desfiguró a su novia el rostro a puñetazos

Esta tarde quedó formalmente detenido el sujeto que días pasados, entre Pehuen Co y Bahía Blanca, atacó a su novia hasta desfigurarle el rostro a puñetazos. El caso tomó estado público a través de la difusión en redes sociales que hizo una de las hijas de la víctima, y se masificó por la publicación de La Brújula 24.

El acusado, Germán Ezequiel Ocampo, de 32 años, fue arrestado a las 16.15 por personal de la Comisaría Segunda, Policía Local y Motorizada, por disposición del Juzgado de Garantías N° 3. La medida se hizo efectiva en el domicilio del imputado, Roca 733/731, el mismo lugar donde minutos después se realizó un escrache para reclamar la detención del atacante.

Ocampo ya había estado entre rejas por este hecho, pero a las pocas horas recuperó la libertad, originando el enojo de familiares y allegados a la víctima, que decidieron convocar a una manifestación de repudio. Melani, hija de la víctima, le contó a este medio que la invadió una sensación de impunidad luego que en las últimas horas se cruzó en pleno centro al agresor.

El violento episodio se inició en Pehuen Co, cerca del camping de la UTA, cuando Paula Verónica Garretón, la víctima, acusó a su pareja de haberle sido infiel. Esto desató la furia de Ocampo, quien la insultó, le quitó el celular y la acusó de "arruinarlo todo". Se inició así una sucesión de agresiones físicas y psíquicas que terminaron con Garretón con hematomas en el rostro y un temor paralizante.

Cuando una de las hijas de la mujer la vio así, resolvieron radicar la denuncia penal. Ocampo está acusado de "lesiones y amenazas agravadas", en el marco de una causa que instruye el fiscal Marcelo Romero Jardín.

"No entiendo cómo actúa la justicia; esto no tiene que volver a pasar"

Melani, hija de la víctima, habló con La Brújula 24 sobre las últimas novedades en torno de Ocampo. "Esto no tiene que volver a pasar. No es un juego de que lo sueltan y lo vuelven a detener. ¿Cómo es que actúa la justicia? No lo entiendo", indicó a "Nunca es tarde". La joven dijo que el agresor está a las puertas de sentarse en el banquillo para enfrentar un juicio oral y público por otro caso de violencia de género.

"Hay muchas chicas que pasaron por lo mismo pero nunca se animaron a denunciarlo a Ocampo. Esta lacra las sigue, las persigue y hace que las víctimas retiren la denuncia", agregó y lamentó que su hermana, de 14 años, fue blanco de la amenaza de Ocampo. "Le dijo a mi mamá que, si lo denunciaba, iba a matar a mi hermanita", manifestó Melani.

"Mi mamá está mal físicamente, psicológicamente, no puede dormir ni hablar a veces. Está sockeada por las situaciones. Todos los días mi mamá siente dolores corporales; no hay día que los sienta y hay que estar poniéndole alguna crema", agregó.