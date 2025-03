La previa del discurso de Susbielles: hablaron todos

En la previa de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Delibertante bahiense, el móvil de La Brújula 24 recogió la palabra de varias personalidades presentes en el recinto de calle Sarmiento 12.

Jaime Linares, sobre el gobierno de Milei. "Yo siempre estuve en contra de los mesianismos, de estas personas que se creen iluminadas. Creo en la sociedad para poder evolucionar, estos discursos mesiánicos siempre han terminado mal, por eso la democracia a la corta lo termina corriendo".

Monseñor Carlos Aspiroz Costa, sobre la salud del Papa Francisco. "No hay que perder el norte. Rezamos, estamos pendientes y confiamos en Dios por la salud del Papa".

María Teresa Gonard y su futuro como edil. "Vamos a trabajar desde mi espacio, espero hacerlo bien y poder modificar de una vez por todas a la ciudad, presentando proyectos que le resuelvan la vida a los ciudadanos de Bahía. Es un año distinto, yo soy relativamente nueva en política, dicen que será picante, para mí lo más importante es trabajar para la comunidad".

Ricardo Pera, de UTA. "Venimos a escuchar cuáles serán las novedades a lo largo del año. Hoy empiezan con la frecuencia local -los colectivos- y mientras tengamos unidades seguiremos cumpliendo con las frecuencias y si es posible, mejorarlas".

Oscar Liberman, sobre el año electoral. "Toda esta parte de la ebullición electoral no me motiva, nosotros vinimos a trabajar. Realmente no estamos hablando de candidaturas. Un crack Mauro Reyes (nuevo presidente del HCD), ya lo saben".

Marcos Streitenberger, concejal de Cambiemos. "Una nueva gestión comenzaba y nosotros le dimos las herramientas para que el Intendente pudiera desarrollar su plan de gobierno. Esa fue la decisión, ahora ya comienza un año electoral y vamos a empezar a marcar nuestro punto de vista. Estuvimos trabajando, pero creíamos que era prudente acompañar en los casos que creíamos conveniente. Desde que Patricia Bullrich se sumó a La Libertad Avanza nosotros estamos ahí, convencidos de la transformación de fondo que se está realizando".

Roberto Arcángel, de Camioneros. "Por ahora venimos bien, concretando los últimos detalles del traslado. Hay que ver algunas cositas en el reciclado, pero con lo demás venimos bastante normal. Para nosotros es normal trabajar los días de lluvia, aprovecho para decirle a la población que tenga cuidado, ya hemos tenido dos cortes de compañero que han requerido alguna intervención. Uno de los compañeros sufrió un corte grande en el brazo por una botella rota y se desmayó por la pérdida de sangre".

Gustavo Trankels, de la secretaria de Obras Públicas del Municipio. "Hoy se está abocado como todo el fin de semana al mantenimiento de todos los desagües, alcantarillas, todo lo que es hidráulica para desagotar la ciudad, incluso en conjunto con los equipos de las Delegaciones y de la Provincia".

Paula Suter (Rex Publicidad). "Estoy en representación de la Bolsa de Comercio, pero acá está todo el mundo, los concejales, Poder Judicial, Universidades, Veteranos de Malvinas, la Unión Industrial, el Gerente General del Puerto".

Gisela Caputo, ausente con aviso. "El sábado ingerí una comida con mi familia, me intoxiqué y me agarré una gastroenteritis muy fuerte. El médico me dijo que probablemente sea una Salmonela".