Facundo Manes denunció penalmente a Santiago Caputo por amenazas coactivas

Facundo Manes denunció penalmente a Santiago Caputo, asesor presidencial, por amenazas coactivas ocurridas el sábado por la noche tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Según el diputado, Caputo le dijo: “Ya me vas a conocer a mí”. La denuncia fue presentada en Comodoro Py por los abogados Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, quienes solicitaron que el sorteo del juez se realice por bolillero y sea grabado. Manes también pidió ser citado a declarar y figurar como querellante en la causa, lo que le permitiría impulsar medidas de prueba dentro del expediente.

En su relato, Manes explicó que el incidente comenzó cuando, durante el discurso de Milei, su compañero Pablo Juliano le gritó al presidente si el aumento de penas también aplicaría a delitos de estafa y criptomonedas. En respuesta, Milei le contestó: “¡Léela, Manes! Te va a hacer bien. Supuestamente entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambiás de libertario a kirchnerista como hiciste vos, Manes”. En ese momento, Manes levantó la Constitución Nacional y la mostró al mandatario. Sin embargo, desde un palco superior comenzaron a escucharse gritos, entre ellos, los de Caputo, quien lo señaló de manera intimidante con un gesto de los dedos hacia los ojos.

Video de la amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes. El mismo tipo que intervino en la publinota de Milei con Joni Viale. El régimen perdió el control de la situación. ¿Ahora se entiende cómo los libertarios quieren "cambiar" el Congreso?

El legislador radical describió que Caputo lo increpó desde el balcón con frases como: “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”. Según Manes, su compañero Juliano, que estaba a su lado, escuchó con mayor claridad y le aseguró que Caputo también le dijo: “Te voy a hacer mierda”. Luego, tras la finalización de la sesión, el asesor presidencial se acercó a él en el pasillo del Congreso y, de manera amenazante, le dijo: “Vos, para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”. Manes respondió que lo estaba, a lo que Caputo retrucó: “Vos no me conocés a mí”, y al recibir una respuesta afirmativa del diputado, insistió: “Ya me vas a conocer a mí”. Manes aseguró que, antes de retirarse, le preguntó directamente por qué lo amenazaba.

El diputado también afirmó que fue agredido físicamente. Según su testimonio, Caputo, acompañado de un grupo de personas, se le acercó de manera brusca, le dio dos fuertes palmadas en el pecho y, en ese mismo momento, alguien de su séquito lo empujó mientras otro sujeto lo golpeaba por la espalda en la zona renal. Manes dijo que no logró identificar al agresor, pero describió los golpes como “cortitos”. Además, destacó que Caputo no es un asesor más de Milei, sino que tiene injerencia en múltiples organismos estatales, pese a no contar con un cargo formal, y que forma parte del círculo de poder más cercano al presidente, conocido como el “triángulo de hierro”, junto a Karina Milei.

Para sustentar su denuncia, el legislador solicitó que se citen como testigos a varios diputados, entre ellos Pablo Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella (UCR). También pidió que el juez de la causa implemente medidas de protección tanto para él como para su grupo familiar. De comprobarse la acusación, el delito de amenazas coactivas prevé una pena de dos a cuatro años de prisión.

