Milei insiste con lograr el tratado comercial, pero Estados Unidos busca acordar sobre inversiones

El presidente Javier Milei reiteró este sábado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso su intención de negociar “un acuerdo comercial” con EE.UU. Sin embargo, esta posibilidad no estaría sobre la mesa. Las empresas norteamericanas y el gobierno republicano considerarían más probables, e incluso beneficiosos, tratados ligados a la defensa y seguridad jurídica de las inversiones.

“El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ya se nos presento hace 20 años y la dejamos pasar (probable referencia al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que naufragó en la Cumbre de Mar del Plata ese año). Es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso, llegado el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”, afirmó Milei durante su discurso en la Asamblea Legislativa.

El presidente había expresado objetivos similares en la cumbre de la Conferencia Acción Política Conservadora (CPAC) y en una entrevista con Bloomberg en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

No obstante, Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, aseguró: “Creo que el presidente Donald Trump ha sido muy claro: no estamos buscando nuevos tratados de libre comercio, lo que queremos son tratados de comercio justos y equitativos, y en ese sentido quisiéramos trabajar con la Argentina”.

“Es mucho más factible un acuerdo de promoción de inversiones que un acuerdo de libre comercio”, agregó, sugiriendo que fomentar inversiones podría ser clave para fortalecer las relaciones bilaterales.

A su vez, cabe destacar que en 2021 venció la “Autoridad de Promoción Comercial” (TPA, por su sigla en inglés), que la Casa Blanca necesita del Congreso para negociar acuerdos comerciales. Con mayoría en ambas cámaras, Trump podría conseguir ese instrumento más temprano que tarde, si así lo requiriera.

Pero desde el inicio de su mandato, el presidente republicano ha anunciado varias medidas que evidencian una política comercial proteccionista y poco flexible. Las exportaciones argentinas se verían afectadas por las tarifas del 25% al acero y al aluminio y por los aranceles recíprocos, los cuales encarecerían en un 16,7% promedio los envíos argentinos a EE.UU, según estimaciones de The Budget Lab, centro de investigaciones de la Universidad de Yale.

En 2024 Argentina tuvo superávit comercial con EE.UU por primera vez en 18 años (Grosby).

A excepción del año pasado, Argentina mantiene un déficit comercial crónico con ese país, promediando un rojo de casi USD 3.000 millones anuales.

Si bien Trump habría descartado la opción de excluir las ventas locales de los aranceles al acero y al aluminio por el leve superávit en la balanza comercial que se registró en 2024 (USD 229 millones), las declaraciones de Claver Carone abren la puerta a una revisión.

Fabián Calle, analista internacional, consideró: “Argentina no está en el listado de ‘castigados’ y si se hace un acuerdo marco, por más que no se llame zona de libre comercio, es probable que venga incluido no ser parte del grupo al que se le subirán tarifas”.

De todos modos, señaló que “hoy el énfasis en el mundo pasa más por la garantía de inversiones e infraestructura. Quizás tenga mayor importancia establecer acuerdos estratégicos en petróleo, gas, minerales y software. Eso daría el puntapié para la llegada de inversiones norteamericanas. Implica un movimiento masivo de recursos que cambia la ecuación económica de la Argentina y en 5 o 10 años el tema dólar dejaría de ser un problema”.

Como país, EEUU es el principal inversor extranjero directo a nivel local, con un stock de USD 30.000 millones y una participación que supera el 18% del total. Casi un tercio de ese monto se ubica en la extracción de petróleo crudo y gas natural (USD 9.278 millones). Le sigue la industria manufacturera (USD 6.327 millones), los servicios de telecomunicaciones (USD 3.229 millones) y el comercio automotriz (USD 2.515 millones).

En relación a las reiteradas ocasiones en que Milei comunicó su deseo de un acuerdo de libre comercio, Calle sostuvo: “Es un discurso que lo acerca a Estados Unidos y eso es compatible con la necesidad que tiene la Argentina de ser apoyada ante el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

Foto: Shutterstock.

Sobre una salida del Mercosur

En su discurso al Congreso, Milei también volvió a deslizar que estaría dispuesto a salir del Mercosur, destino que en diciembre de 2024 significó exportaciones por USD 1.544 millones.

La presidencia pro tempore de Argentina en el bloque promueve la flexibilización de normas para rubricar pactos bilaterales con otros países. El claro objetivo es EE.UU.

Más allá de esto, los especialistas remarcan la importancia de continuar dentro de él. La consultora BiGlobal, de la ex secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher; explicó en un informe: “El Mercosur sigue siendo un eje central en la política exterior argentina y un motor clave para el desarrollo de diversos sectores industriales, que han encontrado en el bloque una plataforma para su crecimiento e integración en los mercados internacionales”.

Al mismo tiempo, precisó: “Una mayor integración con la Unión Europea a través del Mercosur podría proporcionar una plataforma más estable y predecible para el comercio internacional. Al margen de las tensiones de la guerra comercial con Estados Unidos, acercarse a la UE podría permitir a Argentina diversificar sus mercados de exportación y reducir la dependencia de las fluctuaciones políticas y económicas de un único socio comercial. Asimismo, este enfoque apoyaría los esfuerzos de Argentina para mejorar su calidad de inserción internacional, obteniendo mejores precios y términos comerciales para sus productos”.

Marcela Cristini, economista de FIEL, cree que es el momento propicio “para activar una política de tratados comerciales vía Mercosur, mejorando, por ejemplo, el acuerdo con India, insistiendo con el de la Unión Europea y manteniendo conversaciones abiertas con EE.UU.”.

¿Nuevo acuerdo comercial?

En esa línea, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) subrayó que el bloque sudamericano y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, avanzan en negociaciones por un acuerdo comercial. Se trata de un grupo de países con el que Argentina registra saldo positivo en el intercambio hace una década. El año pasado el superávit totalizó USD 1.029 millones.

Se destaca que Suiza es el principal comprador del oro argentino. De hecho, en 2024 fue destino de cerca del 37% de las exportaciones mineras argentinas, siendo el mayor mercado para el sector.

Intercambio comercial con el EFTA (BCR).

Además, con inversiones por más de USD 8.600 millones al segundo semestre de 2024, el EFTA es el quinto inversor extranjero. De este total, Suiza explica el 94% del stock.