La Provincia lanzó una página web para monitorear lluvias y niveles de agua en tiempo real

El gobierno bonaerense presentó este martes el nuevo Visor Hidrometeorológico, una plataforma pública que permite consultar en tiempo real datos de lluvias, caudales, niveles de agua y otras variables registradas por estaciones de monitoreo distribuidas en distintos puntos de la provincia.

La herramienta tiene información sobre Bahía Blanca, donde se pueden visualizar indicadores como velocidad del viento, lluvias, humedad, entre otros. Además permite verlos en distintos lapsos que se pueden configurar.

Según informó la Provincia en una gacetilla, el sitio web fue desarrollado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), dependiente de la Autoridad del Agua (ADA), en articulación con las áreas provinciales de Ambiente y Desarrollo Agrario.

La presentación estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, durante una reunión del Comité de Cuenca de las Subregiones A2 y A3 del Río Salado.

“Frente al fenómeno de El Niño y al cambio climático, presentamos en Bragado el nuevo Visor Hidrometeorológico de la Provincia, una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”, sostuvo Katopodis.

El sistema reúne actualmente información de 150 estaciones de monitoreo, de las cuales 42 son administradas por la Provincia, además de datos aportados por organismos públicos y privados.

Entre las redes incorporadas se encuentran el Sistema Nacional de Información Hídrica, el Instituto Nacional del Agua, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, además de municipios e instituciones que participan de programas de monitoreo.

El acceso es libre y no requiere registración. Desde computadoras, tablets o teléfonos celulares, los usuarios pueden consultar datos, aplicar filtros por municipio o cuenca, generar gráficos, descargar reportes y analizar la evolución de los cuerpos de agua.

Los municipios, además, contarán con accesos específicos para elaborar tableros propios y configurar indicadores de acuerdo con las necesidades de cada distrito. Esa modalidad incorporará también información de campo proveniente de los 180 puntos que integran la Red Hidrométrica Provincial.