Cumpleaños 98 de Mirtha: “Si fuera socióloga, estudiaría por qué todos me quieren”

Mirtha Legrand cumple 98 años este domingo y la diva, ícono del mundo del espectáculo argentino, dedica parte de este día a compartir sensaciones en entrevistas radiales y televisivas.

“Desde que me desperté que me están llamando. Estoy pasando un día maravilloso. Es muy lindo que a uno lo recuerden y le digan cosas lindas, todo el mundo me trata con muchísimo cariño”, dijo Chiqui al canal C5N.

“Es una cosa rarísima, yo si fuera socióloga lo estudiaría: qué pasa con Mirtha Legrand que todo el mundo la quiere y la trata bien. Me siento muy querida, pero muy querida. Y si tengo algún detractor por ahí, chau”, afirmó fiel a su estilo. Además, resaltó su dedicación al trabajo: “Ha habido una evolución en mí, se nota, es evidente. Estoy siendo más grande y estudiosa, muy estudiosa. Conozco perfectamente quién está sentado en mi mesa. Les pregunto de todo”, aseguró.

Y enfatizó lo mucho que disfruta su presente profesional: “Estoy pasando un buen momento, estoy feliz y contenta con lo que hago”.

En cuanto a su festejo, Legrand compartió detalles de la celebración en la casa de su hija.

“Esta noche hacemos una reunión en lo de Marcela porque ella tiene jardín. Tenemos unas 60 personas, más o menos. Me voy a cambiar de ropa, como siempre me pongo dos vestidos. A Marcela no le gusta, pero yo siempre tengo dos”, reveló con humor.

