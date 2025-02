Boca pone en marcha su sueño copero en Perú: lo que tenés que saber

Después de un año sin participar en la Copa Libertadores, Boca Juniors vuelve a la competencia con la ilusión de meterse en la fase de grupos. Su primera prueba será este martes ante Alianza Lima, a partir de las 21.30, en el duelo de ida de la Fase 2 del repechaje. Sin un funcionamiento sólido y con un rendimiento irregular desde la llegada de Fernando Gago en octubre de 2024, el equipo intentará sobreponerse con la confianza de sus últimos triunfos ante Independiente Rivadavia (2-0) y Banfield (1-0).

A pesar de las dudas en su planteo táctico, Gago apostará por el mejor equipo disponible en Perú. La incógnita principal radica en la defensa: podría utilizar tres centrales con Rodrigo Battaglia como líbero o mantener una línea de cuatro con el ex Atlético Mineiro en el mediocampo. En el ataque, la duda pasa por quién acompañará a Carlos Palacios y Miguel Merentiel: Alan Velasco y Exequiel Zeballos compiten por ese puesto.

Alianza Lima, dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito, llega tras vencer 4-2 en el global a Nacional de Paraguay en la Fase 1. Gorosito, identificado con River, dejó en claro la postura de su equipo: "Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once".

Las formaciones probables presentan a Alianza Lima con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Miguel Trauco en defensa; Pablo Ceppelini, Erick Noriega y Pablo Lavandeira en el mediocampo; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo en ataque.

En Boca, la alineación probable sería Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Marcelo Saracchi en la defensa; Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón en el mediocampo; con Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Alan Velasco en ofensiva.

El partido se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será dirigido por el árbitro Esteban Ostojich. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Telefe.

Con información de TyC