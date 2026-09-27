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Huracán va por el Nº1 de la zona ante Ferro de Olavarría
El Globo de Ingeniero White recibirá este domingo a Ferro Carril Sud por el Regional Amateur. Si gana, asegurará el primer puesto del grupo.
Huracán de Ingeniero White tendrá este domingo un partido clave por el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Ferro Carril Sud de Olavarría por la Zona 3.
El encuentro se jugará desde las 15:30, en el Bruno Lentini, y contará con el arbitraje de Agustín Linhares, de Viedma.
El Globo llega como líder del grupo con 6 puntos y buscará asegurar el primer lugar de la zona ante su principal perseguidor. Ferro suma 4 unidades y necesita ganar para pasar al frente.
En tanto, Sarmiento de Pigüé tendrá fecha libre y quedará expectante con 1 punto.
La tabla tiene a Huracán arriba con 6 puntos, seguido por Ferro Carril Sud, con 4, y Sarmiento, con 1.
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