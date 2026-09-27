Huracán va por el Nº1 de la zona ante Ferro de Olavarría

Huracán de Ingeniero White tendrá este domingo un partido clave por el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Ferro Carril Sud de Olavarría por la Zona 3.

El encuentro se jugará desde las 15:30, en el Bruno Lentini, y contará con el arbitraje de Agustín Linhares, de Viedma.

El Globo llega como líder del grupo con 6 puntos y buscará asegurar el primer lugar de la zona ante su principal perseguidor. Ferro suma 4 unidades y necesita ganar para pasar al frente.

En tanto, Sarmiento de Pigüé tendrá fecha libre y quedará expectante con 1 punto.

La tabla tiene a Huracán arriba con 6 puntos, seguido por Ferro Carril Sud, con 4, y Sarmiento, con 1.