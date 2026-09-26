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"Ladrón": Verón increpó al árbitro Herrera y hubo piñas en el final
La Supercopa Internacional entre el Canalla y el Pincha terminó con escándalo y la Brujita estalló con el arbitraje.
La Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero terminó en escándalo. Luego del 3-1 que sentenció el título del Canalla, hubo un fuerte cruce con los futbolistas del Pincha, que llegó incluso a los golpes de puño en el ingreso a los vestuarios.
El clima ya estaba caliente desde el recordado pasillo de espaldas del elenco platense por el trofeo de la tabla anual que le fue otorgado a los rosarinos a fines de 2025. Este domingo, la bronca fue creciendo con el correr de los minutos debido a algunas decisiones arbitrales, sobre todo el penal sobre el final del primer tiempo que convirtió Ángel Di María para el 2-1 parcial.
En el cierre, Julián Fernández decretó el 3-1 definitivo y Agustín Sández, defensor de Rosario Central, lo festejó de cara a los de Estudiantes, lo que provocó un desenlace a las piñas. "Me dejé llevar por la euforia del momento. No es algo que esté bueno. Me arrepiento y le pido disculpas a los jugadores de Estudiantes. Conozco a algunos jugadores. No corresponde. Ya está, que termine ahí", reconoció el lateral izquierdo.
Además, quien se metió al terreno de juego a protestarle al árbitro Darío Herrera fue Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, al grito de "es tuyo" y "ladrón". Previamente, en el entretiempo, se había expresado en sus redes sociales por la polémica. "Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario. Para esto nos traen hasta acá jajaja. Una puesta en escena ridícula",disparó la Brujita.
Más tarde, habló con ESPN y dejó una repuesta en tono irónico cuando fue consultado por su cruce con Herrera. "Dirigió muy bien. Lo felicité. Nada que decir. Creo que dije eso. La verdad no me acuerdo", expresó.
Fuente: TyC
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