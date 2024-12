Colapinto habló sobre el choque en el GP de Qatar: "Es una boludez lo que hicieron"

Franco Colapinto vivió una jornada para el olvido en el Gran Premio de Qatar. Apenas iniciada la carrera, el argentino quedó fuera de competencia tras ser víctima indirecta de un choque entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon en la primera curva. Desde la zona mixta, el piloto de Williams no ocultó su frustración: "Es una boludez lo que hicieron", señaló, visiblemente molesto. Con este episodio, Colapinto acumula una racha de tres Grandes Premios consecutivos marcados por accidentes y complicaciones.

El piloto de Pilar había partido desde la posición 19 luego de una complicada clasificación. Por eso, buscaba escalar posiciones desde la largada. En la primera curva, el alemán realizó una arriesgada maniobra y terminó impactando con el francés mientras intentaban doblar. Ambos autos arrastraron al Williams hacia la leca, donde terminó incrustado sin poder salir.

Más allá del pedido de disculpas por parte del hombre de Alpine, Colapinto se mostró incrédulo y decepcionado con el incidente: "Es una lástima porque no pude hacer nada. En la primera curva y largando atrás, es una boludez lo que hicieron". Y añadió: "Me llevaron puesto, mucha mala suerte".

En retrospectiva, Franco se mostró resignado pero con bronca, se lamentó por no haber corrido una carrera que fue caótica: tuvo cinco abandonos, malas decisiones del director y tres autos de seguridad. Esta situación la aprovecharon pilotos de la zona baja, como Guanyu Zhou, que sumó puntos por primera vez en el año, y tranquilamente podría haber favorecido al argentino. "Fue una carrera divertida y me da bronca no haberla podido correr, hubieron bastantes posibilidades de sumar puntos capaz… Pero bueno, son carreras y es una mala racha nomás", expresó.

Los últimos tres Grandes Premios fueron negros para Colapinto, que se encuentra en la lucha por un asiento de cara a la próxima temporada. Choque en la clasificación y en la carrera en Brasil, un duro impacto contra el muro de contención en la qualy de Las Vegas y el incidente de esta noche en Qatar. "Es una racha muy mala, espero dar vuelta la página y cerrar bien el año", declaró pensando en Abu Dhabi, la última carrera de la temporada.

