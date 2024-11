“No me peguen soy Giordano”: la frase del estilista que fue viral antes de las redes

La muerte del famoso peluquero Roberto Giordano trajo a la memoria colectiva sus mejores frases, una de las cuales tiene su germen en una cancha de fútbol, más exactamente en el Monumental de Núñez. "No me peguen, soy Giordano", es un dicho que ya trascendió generaciones, al punto de que son pocos los que conocen la verdadera génesis.

La secuencia ocurrió el 27 de noviembre de 1995. Ese día, Boca y River se enfrentaban en el estadio Monumental. El estilista, fanático de Boca, estaba en la platea junto a sus dos hijos adolescentes. Cuando terminó el Superclásico, en el playón de estacionamiento, fue interceptado por la barrabrava de River. Lo tiraron al piso y lo atacaron salvajemente.

En medio de la desesperación, el peluquero invocó su propio nombre. “¡No me peguen, soy Giordano!”, gritó sin éxito: lo patearon hasta provocarle triple fractura de fémur. Estuvo dos años sin caminar con normalidad. Los médicos le salvaron la pierna colocándole una placa con 14 tornillos. Además, comenzó a sufrir problemas de corazón y tuvo que someterse a una serie de cirugías complejas.

“Después del no me peguen soy Giordano tengo que cuidarme cada vez que voy a la cancha de visitante. En la Boca eso no me pasa porque ya somos una familia", confesaría tiempo después.

Fuente: Clarín