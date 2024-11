Habló el intendente que viajó a Brasil a ver la Fórmula 1: dijo que lo volvería a hacer

En medio de un revuelo mediático, este martes habló el intendente de Necochea, Arturo Rojas, luego de viajar junto a su hija a Brasil para ver el Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1, donde corrió el argentino Franco Colapinto.

El jefe comunal aseguró que “no hay nada que ocultar” y que no hay sustento para que la oposición solicite una suspensión o apartamiento del cargo ante el Consejo Deliberante local. “Si tuviera que volver el tiempo atrás sabiendo las consecuencias, lo volvería a hacer”, expresó.

Rojas fue captado a través de las cámaras de televisión que transmitían las imágenes oficiales de la carrera. Allí, se lo pudo ver sentado junto a su hija de 15 años en una de las mejores ubicaciones del autódromo. Acusado por la oposición de incumplir con sus deberes al no haber solicitado una licencia y autorización para salir del país, el intendente compartió su descargo en diálogo con este medio. “No hay nada que ocultar. Mi hija es fanática del (piloto neerlandés) Max Verstappen. Cuando cumplió 15 años me pidió que cumpliera su sueño. En abril hice la reserva, me parecía un muy buen plan para hacer con mi hija mayor”, dijo Rojas.

“Por años me he privado. Nunca me tomé licencia y es mi segundo mandato. Decidí que la iba a acompañar a cumplir su sueño como padre. Tengo una felicidad enorme, la pasamos muy bien y pude pasar con ella un momento inolvidable”, agregó.

