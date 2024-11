Colapinto chocó dos veces y abandonó por primera vez en la Fórmula 1

No le salió nada. En lo que imaginábamos que sería un fin de semana soñado, en el que miles de argentinos coparon San Pablo desde hace varios días para verlo correr, a Franco Colapinto no le salió nada. Pero absolutamente nada. Luego de un jueves de alegría total, amaneció el viernes con el mazazo emocional que supone la muerte de un familiar directo, como su abuelo Leónidas. Y si bien demostró haber estado fuerte desde lo mental para revertir la situación, lo deportivo no lo acompañó. Luego de un correcto sprint en el que ganó posiciones pero no sumó puntos, se adentró en un desafío sin precedentes en su paso por la F1: la lluvia. Y se la pegó tanto en la qualy, donde los daños fueron menores, como en la carrera. Pero el último terminó siendo un piñón bárbaro. No pudo dominar el auto, se le movió de cola y chocó contra los muros para dejar el monoplaza totalmente destrozado.

En Williams quedaron todos atónitos. Se agarraron la cabeza y se generó un clima de velorio: caras largas y preocupación. Solo algunos empleados de la zona de hospitalidad del equipo británico, especialmente aquellos encargados del bar, lograron continuar con sus acciones habituales. El resto no podía creerlo. Si bien había sorprendido la estrategia de pararlo por segunda vez luego la primera que había sucedido dos giros atrás (porque ni siquiera le colocaron un juego de neumáticos diferente), nadie imaginaba el desenlace bajo la incesante lluvia paulista. Y mucho menos si la conducción era en fila india detrás del auto de seguridad.

Ahora bien, la otra cara de la moneda se dio en las tribunas. Pese a que la primera respuesta fue de shock, el público nacional salió a bancarlo. Lo apoyó, empezó a cantar al ritmo de “Olé, olé, olé, Franco, Franco” y se unió en un sentido aplauso. Tal como pasó a lo largo de los tres días de competencia, la nota más alta se la llevó la gente, a quien no le importó el resultado global de su compatriota.

TREMENDO COMO QUEDÓ EL AUTO DE FRANCO: durísimo impacto y final de carrera para Colapinto, en una jornada complicada en Interlagos.



📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/MA3xrEGqoL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2024

"Fue un golpe muy fuerte, muy triste. Estaba muy mojada la pista. Para mantener la temperatura de las gomas tratamos de empujar y dar lo máximo, pero había un tremendo lío en la recta", aseguró el oriundo de Pilar de 21 años.

Para Williams su paso por Brasil representó un paso en falso. Pero uno de los costosos en todo sentido: en lo económico porque deberán gastar mucho dinero para recuperar para Las Vegas dos carrocerías totalmente destruidas y en lo deportivo porque no solo no sumaron ni un punto, sino porque Alpine, su competidor directo por el octavo lugar de la tabla de constructores, dio la gran sorpresa y se llevó dos lugares en el podio. Uno que quedó diagramado por Max Verstappen, quien partió 17° y acabó adelante de todo para ya enfilar rumbo al título, Esteban Ocon y Pierre Gasly.

Después de cinco fechas con un trabajo superlativo, Colapinto falló en el sexto intento de los nueve que tiene hasta fin de año. Y es lógico que sucediera, dado que se sumergió en un terreno desconocido. Uno del que aún debe aprender. Y si bien se marchó con gestos de tristeza y desazón, lo cierto es que ya mismo estará trabajando en volver más fuerte.

En lo que fue la carrera del año por emociones variopintas, los argentinos se quedaron con un sabor semiamargo: felicidad por haber presenciado sobrepasos, luchas en pista y diferentes estrategias, pero amargura por no haber festejado al ritmo de Colapinto.

Soberbio Max, demostrando porqué es el actual campeón defensor y, con los últimos desempeños mas el bajón que tuvo Lando Norris en Interlagos, casi se aseguró el título en esta temporada 2024.

Carrera muy complicada para todas las escuderías: una pista recien asfaltada, mas la lluvia que afectó tanto el día sábado como el domingo, hizo muy dificil el desempeño de los pilotos en este circuito.

¡VERSTAPPEN, LÍDER DE LA CARRERA! Max tomó la punta y se festeja en Red Bull.



📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/d4Y0FAoSpr — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2024

Ocon y Gasly, ambos de la escudería Alpine, completaron el podio al terminar segundo y tercero, respectivamente. Importantes puntos sumaron los dos pilotos para el campeonato de constructores, y para separarse aún mas de Williams, que venía con intensiones de sumar puntos, pero que tuvieron un fin de semana para el olvido.

Fuente: LB24 / Olé.