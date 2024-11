Susana retoma un exitoso formato

Laura Ubfal desarrolló su habitual columna en el aire de La Brújula 24. Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en el programa Hora Pico.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar a www.laubfal.com. Ahora, te acercamos un resumen con los títulos salientes abordados por la profesional:

Flor Regidor: “No me gusta que me tilden de algo que no soy”

Flor Regidor decidió hablar sobre los ataques que ha recibido en redes sociales, especialmente por rumores que la vinculan con un episodio conocido como el "#yategate" junto a jugadores del club Independiente. Con visiblemente afectada, aclaró que estos rumores y cifras inventadas no sólo la dañan a ella sino que también preocupan a su familia. “No me gusta que me digan que soy gato cuando no lo soy, trabajo con las redes y me perjudica”, expresó en conversación con su compañera de casa, Virginia Demo. Según Regidor, los últimos días han sido difíciles, ya que no quiso responder antes debido a la angustia que el tema le generó.

La integrante del streaming de DGO lamentó que las redes amplifiquen rumores sin fundamento, que la relacionan incluso con cifras inventadas sobre un supuesto pago por pasar tiempo en un yate con jugadores de Independiente. Esta situación, conocida como “#yategate”, no sólo afectó a los futbolistas sino también a la propia Regidor, quien asegura que se han dicho mentiras sin ninguna base. Además, en los últimos días, circuló en redes otro rumor sobre un supuesto romance con Martín Ku, una historia que, según ella, también carece de veracidad.

Este tipo de rumores afectan de manera similar a varias figuras públicas, muchas de ellas con experiencias en programas como “Gran Hermano”. Según comenta Regidor, estos rumores sin base ni fuente confiable rápidamente se vuelven noticia en portales de farándula, donde las "fake news" suelen amplificarse sin filtros. Regidor compara su situación con la de otros personajes del mundo mediático, donde las historias falsas proliferan y generan impactos negativos en la vida de las personas.

La también influencer mencionó casos de otros famosos que han sufrido consecuencias similares, como Luchi y Romina Uhrig, quienes también enfrentaron rumores que dañaron su imagen y afectaron su bienestar emocional. Luchi, por ejemplo, quedó envuelta en una polémica con Flor tras la partida de Nico Grossman a México, lo que obligó a ambas a dar explicaciones sobre el tema. Mientras tanto, Uhrig ha tenido que recurrir a terapia y medicación para afrontar las agresiones que ha recibido en redes.

La presión y el escrutinio constantes afectan gravemente la salud mental de las figuras públicas, un aspecto que, según reflexiona Regidor, no siempre se tiene en cuenta. La exposición mediática tiene un costo elevado, y cuando los rumores y ataques se tornan repetitivos, la carga emocional se intensifica. Esta situación se agrava cuando las personas no están preparadas para lidiar con los embates de la opinión pública.

Finalmente, Regidor hace un llamado a la empatía y la responsabilidad en el uso de las redes sociales, subrayando que no todos están preparados para sobrellevar este tipo de exposición. De cara a futuras apariciones, Flor planea defender su integridad y continuar trabajando en su imagen, al tiempo que advierte sobre los efectos nocivos de la difamación en redes.

Susana Giménez retomará un exitoso formato

Este domingo, Susana Giménez trae de vuelta a la pantalla el exitoso formato de “Mi Pareja Puede”, un juego que en su momento dio excelentes resultados y conquistó al público. La producción ha decidido renovar la competencia con nuevas figuras de Telefe, sumando entretenimiento y emoción al programa que promete ser una de las atracciones del fin de semana.

Entre los participantes de esta edición estarán tres populares parejas del canal. En primer lugar, Lizy Tagliani junto a su esposo Sebastián Nebot, quienes aportarán su característico humor y energía a la competencia. Otra de las parejas será Cami Homs, conocida por su participación en “Bake Off”, quien competirá junto a su novio, el exfutbolista José “el Principito” Sosa. Completando el trío de figuras, Mica Viciconte y Fabián Cubero, la reconocida panelista de “Ariel en su Salsa” y el exfutbolista, quienes ya han demostrado tener una gran química en pantalla.

La dinámica de “Mi Pareja Puede” revive momentos memorables de hace once años, cuando las parejas de famosos como Nazareno Mottola, José Meolans y Cristina Pérez, Rodolfo Barili, y Gustavo Conti junto a Ximena Capristo competían en desafíos que ponían a prueba su complicidad y destreza. Esta versión 2024 promete mantener la misma intensidad y diversión que hicieron de este formato un clásico.

Además del juego de parejas, Susana incluirá en el programa el famoso “Juego de los 100 Millones”, una oportunidad en la que el público tendrá la posibilidad de participar y ganar grandes premios. Este segmento se ha convertido en uno de los favoritos, ofreciendo a los televidentes una experiencia interactiva que aumenta la expectativa de cada episodio.

Como si fuera poco, este domingo Susana recibirá en su estudio a Nathy Peluso, la talentosa cantante argentina que recientemente brindó un espectacular recital en Buenos Aires. Peluso, con su estilo único y gran popularidad, promete una actuación inolvidable, llenando de música y energía el estudio.

La producción de Susana Giménez se renueva con una propuesta que combina la nostalgia con lo mejor de la televisión actual. Este regreso de “Mi Pareja Puede” y el show de Nathy Peluso sin duda captarán la atención de la audiencia, asegurando una noche cargada de emociones, risas y premios.

Recusaron a la jueza del caso Lanata, y puso bozales legales millonarios

Después de una extensa espera en el conflicto patrimonial de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, esposa del periodista, ha logrado recusar a la jueza Lucila Córdoba. Esta jueza, tras demorarse en el caso y antes de tomar 15 días de vacaciones, dictó medidas cautelares millonarias contra los familiares de Lanata, limitando la posibilidad de que hablen sobre temas sensibles relacionados con él. La información fue revelada por el periodista Diego Esteves en el programa “A la Tarde”.

La jueza Córdoba impuso un “bozal legal” tanto a Marcovecchio como a las hijas de Lanata, con una multa de 10 millones de pesos en caso de incumplimiento. Esta medida impide a las involucradas referirse públicamente a “la causa”, lo que incluye cualquier aspecto relacionado con el patrimonio y la salud del periodista. Según Esteves, esta disposición podría tener efectos significativos, incluso afectando las declaraciones que Marcovecchio venía realizando tras las visitas diarias al Hospital Italiano, donde Lanata ha sido tratado en las últimas semanas.

Este bozal legal no solo es inusual sino que también genera incertidumbre sobre cómo se manejará la información acerca de la salud de Lanata y sus temas patrimoniales. Hasta ahora, Marcovecchio ofrecía conferencias de prensa improvisadas a su salida del hospital, manteniendo informados a los medios y al público sobre el estado de su esposo. Con la imposición del bozal, esas declaraciones quedarían suspendidas, y cualquier referencia pública al caso patrimonial también estaría restringida bajo la amenaza de sanciones económicas.

La recusación de la jueza añade otro nivel de complejidad al caso, ya que, a pesar de la medida cautelar, aún queda en el aire la duda sobre su cumplimiento mientras Córdoba permanezca apartada. Además, cabe recordar que las noticias relacionadas con Lanata y su patrimonio han trascendido rápidamente en los medios, por lo que algunos se preguntan si este bozal legal será realmente efectivo o si la información continuará filtrándose.

El conflicto familiar y patrimonial de Lanata ha llamado la atención de la opinión pública, especialmente debido a la exposición mediática de su salud y la participación de Marcovecchio en sus tratamientos. La abogada, quien ha sido una constante figura pública en esta situación, enfrenta ahora una limitación directa en cuanto a la comunicación de temas sensibles, lo cual podría afectar la transparencia que mantenía hasta el momento.

Por último, la decisión de Córdoba deja abierta la discusión sobre el papel de las cautelares en los conflictos patrimoniales y familiares de figuras públicas. La situación, sin duda, continuará siendo monitoreada de cerca por los medios, mientras se espera la resolución final del caso y la eventual intervención de una nueva autoridad judicial.

El ex de More Rial: “Corría riesgo la vida de mi hijo”

Facundo Ambrosioni, padre de Francesco Benicio, el hijo de 5 años que tuvo con Morena Rial, compartió en el programa “Poco correctos” de El Trece su perspectiva sobre la reciente decisión judicial que establece que el niño viva con él en Córdoba. La Cámara de Familia Nº 2 de Córdoba revocó esta semana la resolución anterior, que permitía a Morena mantener la custodia de Francesco en Buenos Aires. Esta medida se produjo tras una serie de denuncias y presentaciones judiciales presentadas por Ambrosioni, quien expresó su alivio por la decisión.

En la entrevista, Ambrosioni explicó cómo el proceso judicial fue avanzando paso a paso, incluyendo visitas al hogar donde reside Francesco. A su vez, el abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, también participó en el programa, aclarando algunos aspectos de la manutención de Francesco, la cual, según él, es solventada por el abuelo del niño, el reconocido conductor Jorge Rial. Cipolla también mencionó que el pequeño Francesco aún no conoce a su hermano Amadeo, el segundo hijo de Morena, y comentó que ya existen denuncias por “impedimento de contacto”.

Durante la conversación, Ambrosioni reveló su preocupación por la seguridad de Francesco y señaló que el menor estuvo en situación de riesgo mientras vivía con su madre. “Hay una amenaza grave sobre Fran, corría riesgo su vida”, declaró el joven, quien mencionó que no fue fácil lograr la revocación de la custodia inicial. Ambrosioni destacó la importancia de la decisión de la Cámara de Familia, ya que, según él, ahora podrá pasar más tiempo con su hijo y mantenerlo seguro en su entorno.

Uno de los puntos que desencadenó el conflicto fue un audio que, según Ambrosioni, Morena Rial le envió en marzo de 2023, donde supuestamente amenaza con quitarle la vida tanto a él como al pequeño Francesco. El futbolista compartió dicho audio en sus redes sociales, en el que se escucha una voz atribuida a Morena haciendo estas amenazas, y acompañó el video con la palabra “amenaza” sobreimpresa. Este material habría sido tomado en cuenta por la Justicia al momento de determinar el cambio de custodia del niño.

Ambrosioni también se refirió al impacto que esta situación ha tenido en su vida personal, mencionando que ahora se encuentra en una nueva relación y que, junto a su pareja, está decidido a brindar estabilidad a Francesco. Su prioridad, enfatizó, es asegurar un ambiente seguro para su hijo y ofrecerle un entorno donde pueda crecer lejos de los conflictos que han caracterizado su relación con Morena.

La decisión de la Justicia es un paso clave en un proceso familiar que ha captado la atención pública debido a la visibilidad de los involucrados. A medida que las autoridades continúan investigando las amenazas y la situación general, Ambrosioni seguirá teniendo la custodia de Francesco en Córdoba, donde espera poder ofrecerle una vida más tranquila y segura.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar a www.laubfal.com.