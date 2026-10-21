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Bahía Blanca presente con 700 participantes en la etapa final de los Juegos Bonaerenses
Deportistas y artistas bahienses competirán hasta el viernes en Mar del Plata. Antes de viajar, recibieron indumentaria identificatoria de la ciudad en un acto encabezado por el intendente Federico Susbielles.
Una delegación de Bahía Blanca, compuesta por 700 participantes, se encuentra en Mar del Plata para disputar la etapa final de los Juegos BA 2026.
El intendente Federico Susbielles presidió el acto de entrega de indumentaria a quienes integran la comitiva bahiense.
“Estamos felices que Bahía Blanca tenga una gran delegación; nos parecía importante generar este ámbito, agradecer y felicitar a ustedes y también a quienes participaron en las instancias previas”, agregó.
El jefe comunal remarcó que “es importante que vayan con ropa identificatoria de nuestra ciudad. Será una experiencia inolvidable porque cuentan con esta oportunidad de representar con mucho orgullo a Bahía”.
“Son chicos, chicas, adultos, mayores, tanto del área Deporte como Cultura, que van a competir a partir de hoy y hasta el próximo viernes”, indicó en tanto Sebastián Barisone, director del Instituto del Deporte.
“Hay mucho trabajo de mucha gente. Por eso estamos muy contentos nuevamente, por contar con un contingente tan grande y entendiendo el comportamiento y las ganas que tienen de competir. Y también por el compromiso de acompañarlos nuevamente con la indumentaria para que Bahía Blanca esté bien representada por estos atletas y artistas”, cerró el funcionario.
Finalmente Gustavo Kamerbeek, en representación del Instituto Cultural, remarcó “el compromiso de cada artista, de cada deportista, por representar no sólo al Deporte sino también a la cultura bahiense”.
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