“Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”: nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

En las últimas horas, nuevos chats salieron a la luz complicando aún más la situación del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género que le inició su expareja, Fabiola Yañez. Estas conversaciones, obtenidas tras la apertura del teléfono de la ex primera dama, ya están en manos de la Justicia.

El programa Somos Buenos de TN accedió a su contenido, revelando mensajes donde Fernández mostraba su preocupación. “Apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”, escribió el expresidente el 3 de agosto de este año, para luego agregar: “Aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

A medida que avanza la conversación, la preocupación de Fernández es evidente. “De Clarín lo llamaron a [Juan Pablo] Fioribello. Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido”, expresaba, dejando ver su creciente malestar. La respuesta de Fabiola Yañez no fue menos contundente, mostrando su enojo: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”. La ex primera dama, además, acusa a Fernández de traición: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás”.

Tres días después, el expresidente volvió a presionar a Yañez, enviándole recortes de la periodista Silvia Mercado donde se insinuaba que Francisco, el hijo de ambos, no era suyo. “Explicame esto”, exigía Fernández, visiblemente afectado. Además, añadió: “Cada vez que Milei tiene un problema se lanza sobre mí. Ahora lo va a volver a hacer”, señalando el impacto mediático que la situación podría tener en su contra.

En tanto, Yañez le confió a su entorno haber recibido amenazas, aunque no especificó detalles sobre cómo o de parte de quién. Personas cercanas a ella aseguran que la ex primera dama estaba muy nerviosa, temiendo que la Justicia explore contenidos de su celular no relacionados con la causa. Esto lo dejó claro en una carta dirigida al fiscal del caso, Ramiro González, donde pidió expresamente que se revisaran únicamente los chats relacionados con los actos de “coacción, amedrentamiento y violencia” por parte de Fernández.

Con información de TN